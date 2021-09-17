Футболист Кабелла допустил, что переход в "Краснодар" был ошибкой

Французский полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла заявил, что его трансфер в российский клуб мог быть ошибкой. Об этом сообщает издание Peuple-vert.

Кабелла перешёл в "Краснодар" из "Сент-Этьена" в июле 2019 года. Сумма сделки составила 12 миллионов евро.

"Не мог отказаться от предложения, ведь "Краснодар" предлагал "Сент-Этьену" огромные деньги. Тогда одноклубники, тренеры и фанаты просили, чтобы я остался. Сейчас уже трудно об этом говорить, но не исключаю, что принял неверное решение", — сказал Кабелла.