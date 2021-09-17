Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что благодарен болельщикам за поддержку, но извиняться перед ними не будет. Об этом сообщает BBC.

Накануне испанский специалист призвал фанатов команды чаще посещать домашние матчи в Лиге чемпионов. На игре первого тура с "Лейпцигом" (6:3) присутствовали лишь 38 тысяч болельщиков. При этом в чемпионате Англии на игры команды приходят более 50 тысяч поклонников футбола. В ответ на это генеральный секретарь официального клуба болельщиков "Манчестер Сити" Кевин Паркер попросил Гвардиолу заниматься своим делом.

"Жаль, что после пяти сезонов в клубе болельщики меня не поняли, но я не буду извиняться. Мы очень благодарны фанатам за поддержку и понимаем, что не у всех получается прийти на стадион. Мне нравится, когда на "Этихаде" полные трибуны. Вместе мы сможем добиться новых больших побед", — сказал Гвардиола.