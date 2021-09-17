НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Извиняться не буду": Гвардиола ответил на критику болельщиков "Манчестер Сити"

Ранее испанский специалист призвал фанатов чаще ходить на домашние матчи клуба в Лиге чемпионов.

17 сентября, 15:23
<p>Фото © ФК "Манчестер Сити"</p>

Фото © ФК "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что благодарен болельщикам за поддержку, но извиняться перед ними не будет. Об этом сообщает BBC.

Накануне испанский специалист призвал фанатов команды чаще посещать домашние матчи в Лиге чемпионов. На игре первого тура с "Лейпцигом" (6:3) присутствовали лишь 38 тысяч болельщиков. При этом в чемпионате Англии на игры команды приходят более 50 тысяч поклонников футбола. В ответ на это генеральный секретарь официального клуба болельщиков "Манчестер Сити" Кевин Паркер попросил Гвардиолу заниматься своим делом.

"Жаль, что после пяти сезонов в клубе болельщики меня не поняли, но я не буду извиняться. Мы очень благодарны фанатам за поддержку и понимаем, что не у всех получается прийти на стадион. Мне нравится, когда на "Этихаде" полные трибуны. Вместе мы сможем добиться новых больших побед", — сказал Гвардиола.

Обвинён в четырёх изнасилованиях: Чемпион мира по футболу в России отлучён от игры и арестован

Обвинён в четырёх изнасилованиях: Чемпион мира по футболу в России отлучён от игры и арестован

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" с девятью очками в четырёх матчах занимает пятое место в таблице. В пятом туре команда в субботу, 18 сентября примет "Саутгемптон".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Обвинён в четырёх изнасилованиях: Чемпион мира по футболу в России отлучён от игры и арестован

28 августа, 18:09

"Мы заслуживали забить гол": Гвардиола оценил итоги проигранного финала ЛЧ против "Челси"

29 мая, 22:50

Тренера "Алании" Гогниева дисквалифицировали на пять матчей за нецензурную лексику

сегодня в 15:57

В "Единой России" рассказали о новой технологии создания фейков о выборах

сегодня в 16:06

В Москве арестовали двух главарей и пятерых участников террористической ячейки

сегодня в 16:04

Новости партнеров

Layer 1