Обвинён в четырёх изнасилованиях: Чемпион мира по футболу в России отлучён от игры и арестован Игрок постоянно попадает в неприятные истории. Он устраивал вечеринку во время карантина и лишался водительских прав на год. Теперь, кажется, он влип капитально. 28 августа, 18:09 Фото © Twitter / benmendy23

Старт сезона для действующих чемпионов Англии из "Манчестер Сити" оказался омрачён громким скандалом. Французского футболиста Бенжамена Менди, выступающего на позиции левого защитника, обвинили в изнасиловании. До окончания расследования 27-летний игрок точно не вернётся на поле.

Королевская прокурорская служба предъявила Менди обвинения в четырёх изнасилованиях и одном случае сексуального домогательства. Утверждается, что они были совершены в период с октября 2020 года по август 2021-го. Заявления на футболиста поступили от трёх человек старше 16 лет. Игрок был заключён под стражу.

Сразу после предъявления Менди обвинений "Манчестер Сити" выступил с официальным заявлением. Футболист был отстранён от участия в матчах и тренировках. Клуб отказался комментировать существо дела, отметив лишь, что ждёт окончания расследования.

На следующий день состоялось первое заседание по этому делу в Королевском суде Честера. В ходе слушаний сторона обвинения сообщила, что предполагаемые изнасилования произошли в доме футболиста. Защитник отрицает все выдвинутые против Менди обвинения.

Адвокат игрока попросил освободить его под залог, но судья оставил футболиста под стражей до следующего заседания суда. Оно состоится 10 сентября.

Напомним, что Менди летом 2017 года, сразу после победы в чемпионате Франции, перешёл из "Монако" в "Манчестер Сити" за 57,5 миллиона евро. На тот момент сделка стала рекордной для защитников за всю историю мирового футбола. В составе "горожан" игрок завоевал шесть титулов. Он стал трёхкратным чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок лиги, а также Суперкубок страны. Кроме того, в прошлом сезоне Менди вместе с командой дошёл до финала Лиги чемпионов.

Надо сказать, что в "Манчестер Сити" у француза с самого начала возникли проблемы. Уже в сентябре 2017 года он получил травму передней крестообразной связки колена и вернулся на поле только в апреле следующего года. В ноябре 2018-го ему пришлось ещё раз лечь под нож хирурга. В результате за четыре сезона защитник провёл за команду лишь 73 матча, забив два гола и сделав 12 результативных передач.

Помимо проблем со здоровьем у Менди случалось немало неприятных историй и вне поля. В 2018 году футболиста на год лишили водительских прав за превышение скорости. В канун Нового года он организовал вечеринку во время карантина, а в феврале его оштрафовали на тысячу фунтов стерлингов за вождение без страховки и прав.

Впрочем, все предыдущие неприятности могут показаться детской шалостью. Сейчас Менди реально грозит тюремный срок. Вообще, в английском уголовном праве за изнасилование предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Буквально в прошлом году суд в Манчестере приговорил к пожизненному сроку серийного маньяка, совершившего 159 сексуальных преступлений, включая 136 изнасилований. Конечно, на счету Менди нет такого количества преступлений, но лишиться свободы на несколько лет он вполне может.

В последнее время довольно часто появляются сообщения об обвинениях футболистов в насилии. Буквально месяц назад был задержан один из лидеров "Эвертона" — Гильфи Сигурдссон. Исландского полузащитника арестовали по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Игрока также отстранили от тренировок и матчей за клуб.

В апреле легенде клуба "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу, до недавнего времени возглавлявшему сборную Уэльса, предъявили обвинения в нападении на двух женщин. Одной из пострадавших была его бывшая девушка, в результате избиения получившая травмы. Гиггз все обвинения отрицает, но из-за продолжающегося расследования не смог поехать с национальной командой на Евро-2020.

Нельзя не упомянуть и о том, что в 2018 году американская модель Кэтрин Майорга подала исковую жалобу в суд, обвиняя в изнасиловании самого Криштиану Роналду. По словам девушки, футболист надругался над ней в 2009 году после вечеринки в ванной одного из гостиничных номеров Лас-Вегаса. Почему она так долго молчала? Модель утверждает, что получила от португальского нападающего 375 тысяч долларов и пообещала держать язык за зубами. Пока Роналду ничего не грозит, но в 2019 году ему пришлось отказаться от участия с "Ювентусом" в традиционном предсезонном турнире в США из-за возможного ареста.





Чем бы ни закончилось расследование против Менди, вся эта история вряд ли положительно повлияет на развитие его карьеры. В "Манчестер Сити" он из-за травм так и не смог стать стабильным игроком стартового состава. Да и за сборную Франции после победы на чемпионате мира 2018 года в России провёл лишь два матча, последний — в ноябре 2019-го. Остаётся надеяться только на хороших адвокатов, иначе на профессиональном футболе можно будет поставить крест.

Авторы Роман Фейгин