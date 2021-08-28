Барановская снова подала в суд на Аршавина из-за алиментов

Юлия Барановская снова обратилась в суд с просьбой увеличить сумму алиментов, которые ей выплачивает бывший муж — Андрей Аршавин. Инстанция планирует рассмотреть кассационную жалобу в ближайшие дни.

"Мы просим отменить решение суда первой инстанции в части снижения суммы выплат. Обосновываем это рядом позиций, в том числе обзором практики Верховного суда. И то, что появился ещё один ребёнок, не значит, что он может просто взять и срезать ежемесячные выплаты на остальных", — цитирует "Стархит" слова адвоката Барановской Владислава Подшебякина.

Юрист уверен, что Аршавин пытается улучшить своё материальное положение за счёт удержанных средств, которые он выплачивает детям от бывшей возлюбленной. Подшебякин добавил, что данное требование, которое укладывается в рамки разумного и предусмотрено законом, не ухудшит жизнь футболиста.

По его словам, Аршавин не готов вести диалог вне стен суда. Адвокат телеведущей подчеркнул, что средства, перечисляемые футболистом, тратятся исключительно на детей, а часть откладывается на их будущее образование.