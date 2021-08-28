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Барановская снова подала в суд на Аршавина из-за алиментов

Адвокат телеведущей заявил, что сейчас все средства, перечисляемые футболистом, тратятся исключительно на детей, а часть откладывается на их будущее образование.

28 августа, 16:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/baranovskaya_tv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">baranovskaya_tv</a></p>

Фото © Instagram / baranovskaya_tv

Юлия Барановская снова обратилась в суд с просьбой увеличить сумму алиментов, которые ей выплачивает бывший муж — Андрей Аршавин. Инстанция планирует рассмотреть кассационную жалобу в ближайшие дни.

"Мы просим отменить решение суда первой инстанции в части снижения суммы выплат. Обосновываем это рядом позиций, в том числе обзором практики Верховного суда. И то, что появился ещё один ребёнок, не значит, что он может просто взять и срезать ежемесячные выплаты на остальных", цитирует "Стархит" слова адвоката Барановской Владислава Подшебякина.

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Юрист уверен, что Аршавин пытается улучшить своё материальное положение за счёт удержанных средств, которые он выплачивает детям от бывшей возлюбленной. Подшебякин добавил, что данное требование, которое укладывается в рамки разумного и предусмотрено законом, не ухудшит жизнь футболиста.

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По его словам, Аршавин не готов вести диалог вне стен суда. Адвокат телеведущей подчеркнул, что средства, перечисляемые футболистом, тратятся исключительно на детей, а часть откладывается на их будущее образование.

Ранее экс-жена Аршавина Алиса Казьмина рассказала, почему футболист за девять лет так и не позвал Барановскую под венец. По её словам, Андрей никогда не любил Юлию, спортсмену было просто-напросто удобно с ней в бытовом плане, ничего более.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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