В аэропорту Кабула остаётся менее 4 тысяч американских военных
США планируют вывести весь свой контингент с территории страны до начала сентября.
Фото © ТАСС / Msgt. Donald R. Allen / U.S. Air / Planet Pix via ZUMA Press Wire
В международном аэропорту Кабула находится менее четырёх тысяч американских военнослужащих, они ждут эвакуации на родину. Об этом сообщило агентство Reuters.
Сейчас солдаты обеспечивают безопасный вывоз своих соотечественников, а также жителей стран – союзниц США и афганских беженцев. Согласно договорённостям, американские военные должны покинуть Афганистан до 31 августа.
Напомним, 26 августа у воздушной гавани прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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