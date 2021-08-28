Великобритания завершила эвакуацию своих подданных из Афганистана

Власти Великобритании сообщили о завершении эвакуации из Афганистана своих соотечественников, военнослужащих и местных жителей, которые активно помогали Лондону в рамках многолетней военной операции в стране. Об этом в своём твиттере заявил британский посол в республике Лори Бристоу.

По словам дипломата, начиная с 13 августа и до сегодняшнего дня Великобритания вывезла из Афганистана эвакуационными рейсами примерно 15 тысяч гражданских и не менее тысячи военных. Бристоу также добавил, что британские власти продолжат оказывать помощь тем, кто желает покинуть страну.