Великобритания завершила эвакуацию своих подданных из Афганистана
В Лондоне подчеркнули, что продолжат оказывать всю возможную помощь желающим покинуть страну.
Фото © ТАСС / AP / Alastair Grant
Власти Великобритании сообщили о завершении эвакуации из Афганистана своих соотечественников, военнослужащих и местных жителей, которые активно помогали Лондону в рамках многолетней военной операции в стране. Об этом в своём твиттере заявил британский посол в республике Лори Бристоу.
По словам дипломата, начиная с 13 августа и до сегодняшнего дня Великобритания вывезла из Афганистана эвакуационными рейсами примерно 15 тысяч гражданских и не менее тысячи военных. Бристоу также добавил, что британские власти продолжат оказывать помощь тем, кто желает покинуть страну.
"Мы также не забыли храбрый и достойный народ Афганистана. Он заслуживает жить в мире и безопасности", — добавил посол.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя ситуацию с эвакуацией из Афганистана соотечественников, не смог сдержать слёз, заявив, что некоторых людей вернуть на родину не удастся. Также в британском Минобороны заявляли, что страна не собирается возвращать свой воинский контингент в Афганистан.
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