Великобритания примет 20 тысяч беженцев из Афганистана
В Лондоне призвали западных партнёров последовать своему примеру.
Фото © ТАСС / EPA
Правительство Великобритании намерено принять 20 тысяч беженцев из Афганистана. Об этом сообщила министр внутренних дел страны Прити Пател в авторской статье в газете The Daily Telegraph.
"Наша новая программа переселения афганских граждан позволит нам принять до 20 тысяч человек, которые вынуждены бежать из Афганистана. Первые пять тысяч прибудут в следующем году", — заявила глава МВД.
При этом Пател отметила, что Великобритания не может действовать в одиночку, и призвала страны Евросоюза присоединиться к ней. Министр добавила, что Лондон обсуждает с партнёрами вопрос о помощи населению Афганистана после прихода к власти радикального движения "Талибан"*.
Ранее Евросоюз пообещал поддержку соседям Афганистана в случае наплыва беженцев. При этом приоритетной задачей в ЕС назвали эвакуацию собственных граждан и тех местных жителей, которые работали с европейцами.
Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей. В Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
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Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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