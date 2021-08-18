Великобритания примет 20 тысяч беженцев из Афганистана

Правительство Великобритании намерено принять 20 тысяч беженцев из Афганистана. Об этом сообщила министр внутренних дел страны Прити Пател в авторской статье в газете The Daily Telegraph.

"Наша новая программа переселения афганских граждан позволит нам принять до 20 тысяч человек, которые вынуждены бежать из Афганистана. Первые пять тысяч прибудут в следующем году", — заявила глава МВД.

При этом Пател отметила, что Великобритания не может действовать в одиночку, и призвала страны Евросоюза присоединиться к ней. Министр добавила, что Лондон обсуждает с партнёрами вопрос о помощи населению Афганистана после прихода к власти радикального движения "Талибан"*.

Ранее Евросоюз пообещал поддержку соседям Афганистана в случае наплыва беженцев. При этом приоритетной задачей в ЕС назвали эвакуацию собственных граждан и тех местных жителей, которые работали с европейцами.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.