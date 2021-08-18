НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

NYT: Спецслужбы США предупреждали о быстром крахе армии Афганистана

В документе отмечалось, что правительство страны "оказалось неготовым" к столь стремительному продвижению талибов.

17 августа, 21:04
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Американские спецслужбы летом предупреждали о скором разгроме правительственной армии Афганистана, несмотря на заявления президента США Джо Байдена и других официальных лиц о маловероятности подобного сценария. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на свои источники в администрации Соединённых Штатов.

"К июлю многие отчёты разведки стали более пессимистичными, ставили под сомнение, что афганские службы безопасности окажут серьёзное сопротивление и правительство сможет удержаться в столице страны Кабуле", — пишет издание, цитируя своих собеседников.

При этом NYT напоминает, что Байден 8 июля усомнился в падении Правительства Афганистана и в том, что потребуется хаотичная эвакуация американцев, подобная той, что была при окончании войны во Вьетнаме.

Байден заявил, что США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане

Байден заявил, что США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане

Также утверждается, что один из июльских докладов разведки США, посвящённый наступлению представителей радикального движения "Талибан"*, указывал на "растущий риск для Кабула". Кроме того, в документе отмечалось, что афганское правительство "оказалось неготовым" к столь стремительному продвижению талибов. Американские спецслужбы предсказывали, что в случае захвата радикалами городов страны силы безопасности исламской республики рискуют попросту развалиться.

"Неясно, предлагали ли другие доклады за указанный период более оптимистичный прогноз относительно возможностей афганских военных и правительства в Кабуле противостоять талибам", — подчёркивает The New York Times.

Лавров заявил об "обвале ситуации" в Афганистане после спешного ухода США

Лавров заявил об "обвале ситуации" в Афганистане после спешного ухода США

Ранее стали известны подробности переговоров США с "Талибаном" перед бегством президента Афганистана Ашрафа Гани.

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

США начали расследование по делу об останках афганца на шасси вылетевшего из Кабула самолёта

сегодня в 20:51

Великобритания примет 20 тысяч беженцев из Афганистана

сегодня в 22:00

"Россия не торгует своими территориями": Депутат Госдумы назвал единственное условие диалога с Украиной по Крыму

сегодня в 22:21

Шойгу: Минобороны подпишет контракты на 500 млрд рублей на форуме "Армия-2021"

сегодня в 22:05

Синхронистка Шишкина сравнила Дзюбу с Ромашиной и назвала его очень средненьким футболистом

сегодня в 21:41

Новости партнеров

Layer 1