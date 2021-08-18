NYT: Спецслужбы США предупреждали о быстром крахе армии Афганистана

Американские спецслужбы летом предупреждали о скором разгроме правительственной армии Афганистана, несмотря на заявления президента США Джо Байдена и других официальных лиц о маловероятности подобного сценария. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на свои источники в администрации Соединённых Штатов.

"К июлю многие отчёты разведки стали более пессимистичными, ставили под сомнение, что афганские службы безопасности окажут серьёзное сопротивление и правительство сможет удержаться в столице страны Кабуле", — пишет издание, цитируя своих собеседников.

При этом NYT напоминает, что Байден 8 июля усомнился в падении Правительства Афганистана и в том, что потребуется хаотичная эвакуация американцев, подобная той, что была при окончании войны во Вьетнаме.

Также утверждается, что один из июльских докладов разведки США, посвящённый наступлению представителей радикального движения "Талибан"*, указывал на "растущий риск для Кабула". Кроме того, в документе отмечалось, что афганское правительство "оказалось неготовым" к столь стремительному продвижению талибов. Американские спецслужбы предсказывали, что в случае захвата радикалами городов страны силы безопасности исламской республики рискуют попросту развалиться.

"Неясно, предлагали ли другие доклады за указанный период более оптимистичный прогноз относительно возможностей афганских военных и правительства в Кабуле противостоять талибам", — подчёркивает The New York Times.

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.