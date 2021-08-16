Байден заявил, что США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане

Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением по поводу захвата радикальным движением "Талибан"* столицы Афганистана Кабула. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон был готов к быстрому коллапсу в стране, который наблюдается сейчас.

Также Байден подчеркнул, что дальнейшее пребывание войск США в Афганистане означало бы эскалацию конфликта и потребовало бы тысячи дополнительных военных.

"Нашей целью в Афганистане остаётся предотвращение атак на территории США", — заявил Байден в телеобращении и добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать жителей Афганистана.