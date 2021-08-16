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Байден заявил, что США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане

По словам главы Белого дома, дальнейшее пребывание американских войск в стране означало бы эскалацию конфликта.

16 августа, 20:11
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением по поводу захвата радикальным движением "Талибан"* столицы Афганистана Кабула. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон был готов к быстрому коллапсу в стране, который наблюдается сейчас.

Также Байден подчеркнул, что дальнейшее пребывание войск США в Афганистане означало бы эскалацию конфликта и потребовало бы тысячи дополнительных военных.

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"Нашей целью в Афганистане остаётся предотвращение атак на территории США", — заявил Байден в телеобращении и добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать жителей Афганистана.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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