Байден заявил, что США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане
По словам главы Белого дома, дальнейшее пребывание американских войск в стране означало бы эскалацию конфликта.
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Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением по поводу захвата радикальным движением "Талибан"* столицы Афганистана Кабула. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон был готов к быстрому коллапсу в стране, который наблюдается сейчас.
Также Байден подчеркнул, что дальнейшее пребывание войск США в Афганистане означало бы эскалацию конфликта и потребовало бы тысячи дополнительных военных.
"Нашей целью в Афганистане остаётся предотвращение атак на территории США", — заявил Байден в телеобращении и добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать жителей Афганистана.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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