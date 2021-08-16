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"Ужасная ошибка!": Берлускони раскритиковал США за вывод войск из Афганистана

Политик считает, что после ухода американцев у других государств не было шансов остаться в стране.

16 августа, 19:03
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Vojinovic</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Vojinovic

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал ужасной ошибкой решение властей США вывести из Афганистана военнослужащих. По мнению политика, решение вывести войска сорвало весь прогресс, достигнутый за "20 лет жертв, кровопролития" и борьбы за стабильность и безопасность.

"После решения о выводе, которое приняла администрация Трампа и подтвердила администрация Байдена, у других стран не было шансов остаться. Этот преждевременный вывод был серьёзной ошибкой, однако бездействие сейчас было бы ещё губительнее", — говорится в заявлении Берлускони, которое опубликовала его партия.

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Он также выразил уверенность в том, что НАТО не допустит, чтобы Афганистан вновь стал представлять угрозу для безопасности региона и Запада.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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