"Ужасная ошибка!": Берлускони раскритиковал США за вывод войск из Афганистана
Политик считает, что после ухода американцев у других государств не было шансов остаться в стране.
Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Vojinovic
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал ужасной ошибкой решение властей США вывести из Афганистана военнослужащих. По мнению политика, решение вывести войска сорвало весь прогресс, достигнутый за "20 лет жертв, кровопролития" и борьбы за стабильность и безопасность.
"После решения о выводе, которое приняла администрация Трампа и подтвердила администрация Байдена, у других стран не было шансов остаться. Этот преждевременный вывод был серьёзной ошибкой, однако бездействие сейчас было бы ещё губительнее", — говорится в заявлении Берлускони, которое опубликовала его партия.
Он также выразил уверенность в том, что НАТО не допустит, чтобы Афганистан вновь стал представлять угрозу для безопасности региона и Запада.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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