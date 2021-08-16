Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал ужасной ошибкой решение властей США вывести из Афганистана военнослужащих. По мнению политика, решение вывести войска сорвало весь прогресс, достигнутый за "20 лет жертв, кровопролития" и борьбы за стабильность и безопасность.

"После решения о выводе, которое приняла администрация Трампа и подтвердила администрация Байдена, у других стран не было шансов остаться. Этот преждевременный вывод был серьёзной ошибкой, однако бездействие сейчас было бы ещё губительнее", — говорится в заявлении Берлускони, которое опубликовала его партия.

Он также выразил уверенность в том, что НАТО не допустит, чтобы Афганистан вновь стал представлять угрозу для безопасности региона и Запада.