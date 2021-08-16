Путин утвердил четырёхлетний план противодействия коррупции в России
Руководители федеральных органов власти должны до 1 октября внести соответствующие изменения в свои планы по борьбе с коррупцией.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы "реализуется путём осуществления государственными органами, органами местного самоуправления и организациями мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений". Руководителям федеральных органов власти поручено обеспечить реализацию мероприятий стратегии и до 1 октября внести соответствующие изменения в свои планы противодействия коррупции.
Подчёркивается, что президиуму Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции поручено ежегодно рассматривать доклад своей рабочей группы о реализации мероприятий национального плана.
Кроме того, Путин поручил правительству до 15 октября представить предложения по улучшению механизма представления сведений о доходах лицами, замещающими государственные должности. Также Генпрокуратура и ЦБ до 3 ноября должны подготовить предложения для получения прокурорами доступа к банковской тайне в рамках дел о коррупции.
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