Путин утвердил четырёхлетний план противодействия коррупции в России

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы "реализуется путём осуществления государственными органами, органами местного самоуправления и организациями мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений". Руководителям федеральных органов власти поручено обеспечить реализацию мероприятий стратегии и до 1 октября внести соответствующие изменения в свои планы противодействия коррупции.

Подчёркивается, что президиуму Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции поручено ежегодно рассматривать доклад своей рабочей группы о реализации мероприятий национального плана.