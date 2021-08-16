В аэропорту Якутска по поручению Путина открыли новую взлётно-посадочную полосу

Взлётно-посадочная полоса аэропорта Якутск, по поводу сертификации которой ранее к президенту РФ Владимиру Путину обращался глава региона Айсен Николаев, была открыта. В местном оперштабе сообщили, что сертификация аэродрома завершена, в скором времени авиакомпании начнут восстанавливать расписание.

"Открылась ВПП аэропорта Якутск. Завершилась сертификация аэродрома и ВПП с отремонтированным участком длиной 625 м. <…> В ближайшее время авиакомпании, осуществляющие перелёты в Якутию, начнут восстанавливать расписание и осуществлять задержанные рейсы", — подчёркивается в сообщении оперштаба со ссылкой на Минтранс Якутии.

Также отмечается, что с 02:00 по местному времени 17 августа аэропорт Якутск приступает к эксплуатации ВПП с рабочей длиной 3,2 тыс. м, светосигнальное оборудование которой соответствует первой категории ИКАО. Как сообщается, сертификация ВПП была проведена Росавиацией и Ростехнадзором в кратчайшие сроки по поручению главы государства. Аэропорт может принимать практически все типы воздушных судов, в том числе Бе-200 и Ил-76, которые привлекут к борьбе с лесными пожарами в Якутии.