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В аэропорту Якутска по поручению Путина открыли новую взлётно-посадочную полосу

Ранее глава региона обращался к российскому лидеру по поводу сертификации новой ВПП.

16 августа, 18:36
<p>Фото © ТАСС / Смышляев Алексей</p>

Фото © ТАСС / Смышляев Алексей

Взлётно-посадочная полоса аэропорта Якутск, по поводу сертификации которой ранее к президенту РФ Владимиру Путину обращался глава региона Айсен Николаев, была открыта. В местном оперштабе сообщили, что сертификация аэродрома завершена, в скором времени авиакомпании начнут восстанавливать расписание.

"Открылась ВПП аэропорта Якутск. Завершилась сертификация аэродрома и ВПП с отремонтированным участком длиной 625 м. <…> В ближайшее время авиакомпании, осуществляющие перелёты в Якутию, начнут восстанавливать расписание и осуществлять задержанные рейсы", — подчёркивается в сообщении оперштаба со ссылкой на Минтранс Якутии.

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В Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров

Также отмечается, что с 02:00 по местному времени 17 августа аэропорт Якутск приступает к эксплуатации ВПП с рабочей длиной 3,2 тыс. м, светосигнальное оборудование которой соответствует первой категории ИКАО. Как сообщается, сертификация ВПП была проведена Росавиацией и Ростехнадзором в кратчайшие сроки по поручению главы государства. Аэропорт может принимать практически все типы воздушных судов, в том числе Бе-200 и Ил-76, которые привлекут к борьбе с лесными пожарами в Якутии.

Добавим, что в ходе совещания президента РФ по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ глава Якутии Айсен Николаев попросил Владимира Путина о содействии в ускорении сертификации новой взлётно-посадочной полосы.

Ранее Путин заявил, что глава Якутии регулярно докладывает ему о ситуации с лесными пожарами в республике.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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