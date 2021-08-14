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Путин сообщил, что почти ежедневно получает доклады о ситуации в Якутии

Также лидер страны поблагодарил добровольцев, которые принимали участие в борьбе с масштабными пожарами в республике.

14 августа, 12:57
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Глава Якутии Айсен Николаев регулярно докладывает о ситуации с лесными пожарами в республике президенту страны РФ Владимиру Путину. Об этом российский лидер рассказал в ходе совещания по ликвидации последствий ЧС в регионах.

"Айсен Сергеевич, мы с вами разговариваем чуть ли не каждый день, я знаю ситуацию в целом, вы мне её докладывали буквально вчера или позавчера", сказал глава государства.

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Также Путин поблагодарил добровольцев, которые принимали участие в борьбе с масштабными пожарами в республике, и поинтересовался, не нужна ли региону дополнительная помощь. Мэр Якутска Евгения Григорьева заверила президента, что для тушения пожаров всё необходимое есть.

Кроме того, президент сообщил, что по просьбе Григорьевой переговорил с руководителями Ростехнадзора, Росавиации и Минтранса, и они разрешили использовать удлинённую полосу для Бе-200 без лишних формальностей, однако с соблюдением всех требований, необходимых для обеспечения безопасности.

Ранее Путин призвал минимизировать урон животному миру в борьбе с лесными пожарами. Российский лидер поручил обязательно организовать работу по спасению диких животных и зверей, "насколько это возможно".

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Напомним, в Якутии не утихают масштабные лесные пожары. В республике и Иркутской области ввели межрегиональный режим ЧС. Известно, что общая площадь, пройденная лесными пожарами в Якутии, превысила уже семь миллионов гектаров.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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