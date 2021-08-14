Путин сообщил, что почти ежедневно получает доклады о ситуации в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев регулярно докладывает о ситуации с лесными пожарами в республике президенту страны РФ Владимиру Путину. Об этом российский лидер рассказал в ходе совещания по ликвидации последствий ЧС в регионах.

"Айсен Сергеевич, мы с вами разговариваем чуть ли не каждый день, я знаю ситуацию в целом, вы мне её докладывали буквально вчера или позавчера", — сказал глава государства.

Также Путин поблагодарил добровольцев, которые принимали участие в борьбе с масштабными пожарами в республике, и поинтересовался, не нужна ли региону дополнительная помощь. Мэр Якутска Евгения Григорьева заверила президента, что для тушения пожаров всё необходимое есть.

Кроме того, президент сообщил, что по просьбе Григорьевой переговорил с руководителями Ростехнадзора, Росавиации и Минтранса, и они разрешили использовать удлинённую полосу для Бе-200 без лишних формальностей, однако с соблюдением всех требований, необходимых для обеспечения безопасности.