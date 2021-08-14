Путин заявил о беспрецедентном характере природных бедствий в регионах РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что масштаб природных бедствий, от которых страдают некоторые регионы России, носит беспрецедентный характер. Об этом он сказал во время совещания по ликвидации последствий, на котором в первую очередь обсуждались пожары в Якутии и подтопления населённых пунктов в Крыму и Краснодарском крае.

"Мы видим, понимаем: масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков. В Сибири, на Дальнем Востоке так сложились природные, климатические, атмосферные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись", — отметил российский лидер.