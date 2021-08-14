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Путин заявил о беспрецедентном характере природных бедствий в регионах РФ

Российский лидер поручил подготовить необходимые средства, чтобы в случае опасности доставить людей в безопасные места, а также принять план по восстановлению жилья и социальных объектов.

14 августа, 12:03

Фото © ТАСС / Никифоров Иван

Президент России Владимир Путин заявил, что масштаб природных бедствий, от которых страдают некоторые регионы России, носит беспрецедентный характер. Об этом он сказал во время совещания по ликвидации последствий, на котором в первую очередь обсуждались пожары в Якутии и подтопления населённых пунктов в Крыму и Краснодарском крае.

"Мы видим, понимаем: масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков. В Сибири, на Дальнем Востоке так сложились природные, климатические, атмосферные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись", — отметил российский лидер.

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Путин поручил подготовить необходимые средства, чтобы в случае опасности отправить людей в безопасные места. Кроме того, он распорядился принять план по восстановлению жилья и социальных объектов в регионах, пострадавших в результате природных ЧС.

Ранее Лайф сообщал, что в Краснодарском крае — Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Ейском, Славянском и Крымском районах — из-за ливней ввели режим ЧС. Ухудшение погодных условий наблюдается и в Сочи. 13 августа власти города закрыли все городские пляжи и ограничили купание в связи с сильным штормом.

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А в Якутии не утихают масштабные лесные пожары. В республике и Иркутской области ввели межрегиональный режим ЧС. Известно, что общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила уже семь миллионов гектаров.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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