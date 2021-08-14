Вице-премьер Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению пожаров в Якутии

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список "Единой России" по региону, потребовал скоординировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии. Об этом он заявил во время рабочей поездки в республику на совещании в местном аэропорту по итогам облёта в Тастахском наслеге Намского района. В настоящее время там преобладает сложная пожароопасная обстановка.

"Прошу вас подумать о том, как сделать так, чтобы координация работы была более чёткой, оперативной, более точным было распределение обязанностей во время больших пожаров, когда они явно выходят за субъектовый уровень. Нам надо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнём. Потому что истории, когда им необходимы порубочные билеты для того, чтобы организованные противопожарные полосы строить, это, конечно, никуда не годится", — цитирует ТАСС слова Трутнева.

По его словам, работа по ликвидации лесных пожаров в целом проходит слаженно. Кроме того, вице-премьер потребовал решить вопрос с минерализованными полосами. Он подчеркнул, что ситуация, когда есть неорганизованные полосы, а огонь прорывается, недопустимы. Это риски для местных жителей, отметил Трутнев.