Вице-премьер Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению пожаров в Якутии
Он отметил, что работа по ликвидации стихии в регионе проходит слаженно, однако нужно решить вопрос с минерализованными полосами.
Фото © ТАСС / Ефремов Дмитрий
Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список "Единой России" по региону, потребовал скоординировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии. Об этом он заявил во время рабочей поездки в республику на совещании в местном аэропорту по итогам облёта в Тастахском наслеге Намского района. В настоящее время там преобладает сложная пожароопасная обстановка.
"Прошу вас подумать о том, как сделать так, чтобы координация работы была более чёткой, оперативной, более точным было распределение обязанностей во время больших пожаров, когда они явно выходят за субъектовый уровень. Нам надо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнём. Потому что истории, когда им необходимы порубочные билеты для того, чтобы организованные противопожарные полосы строить, это, конечно, никуда не годится", — цитирует ТАСС слова Трутнева.
По его словам, работа по ликвидации лесных пожаров в целом проходит слаженно. Кроме того, вице-премьер потребовал решить вопрос с минерализованными полосами. Он подчеркнул, что ситуация, когда есть неорганизованные полосы, а огонь прорывается, недопустимы. Это риски для местных жителей, отметил Трутнев.
Ранее Трутнев поручил "Роскосмосу" доложить о площади пожаров в Якутии. Для координирования сил и средств в оперативном штабе в республике остаётся работать первый заместитель главы МЧС.
Напомним, в Якутии не утихают масштабные лесные пожары. 7 августа из-за сильного ветра огонь добрался до села Бясь-Кюёль. К вечеру пожар удалось локализовать, огнеборцы спасли в общей сложности 225 домов, при этом сгорело более 30 строений. Затем огонь пришёл ещё к двум сёлам — Харыялах и Фрунзе — в Намском районе. В регионе был введён режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населённые пункты. Известно, что общая площадь лесных пожаров в Якутии превысила уже семь миллионов гектаров.
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