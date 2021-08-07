В Якутии лесной пожар добрался до села Бясь-Кюель, жителей эвакуируют. Видео © Соцсети

В селе Бяс-Кюель Горного района Якутии пожар из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки. Населённый пункт расположен рядом с лесом, который сейчас полыхает.

"Из-за сильного усиления ветра верховой огонь перекинулся через минерализованную полосу на хозпостройки в селе Бяс-Кюель Горного улуса, расположенные рядом с лесом", — говорится в сообщении оперштаба Республики Саха.

Отмечается, что ещё вчера из-за предполагаемой угрозы из села были отселены желающие выехать. Сейчас принимаются меры по защите жилых домов.