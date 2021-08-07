Перепрыгнул через защитную полосу: В Якутии лесной пожар добрался до села Бясь-Кюель
Пламя уже охватило некоторые постройки. Сейчас там пытаются спасти жилые дома. Некоторые местные жители были эвакуированы ещё накануне.
В Якутии лесной пожар добрался до села Бясь-Кюель, жителей эвакуируют. Видео © Соцсети
В селе Бяс-Кюель Горного района Якутии пожар из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки. Населённый пункт расположен рядом с лесом, который сейчас полыхает.
"Из-за сильного усиления ветра верховой огонь перекинулся через минерализованную полосу на хозпостройки в селе Бяс-Кюель Горного улуса, расположенные рядом с лесом", — говорится в сообщении оперштаба Республики Саха.
Отмечается, что ещё вчера из-за предполагаемой угрозы из села были отселены желающие выехать. Сейчас принимаются меры по защите жилых домов.
Отметим, что площадь, пройденная огнём лесных пожаров в России, уже превысила 6 млн га. Эта цифра сравнима с площадью таких государств, как Латвия или Литва, в два раза превышает площадь Бельгии или в три раза — площадь Словении.
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