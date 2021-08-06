Путин с вертолёта осмотрел пострадавшие от пожаров районы Челябинской области

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Челябинскую область и осмотрел с вертолёта районы, которые пострадали от природных пожаров. Главу государства сопровождали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, руководитель МЧС Евгений Зиничев и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.