Путин с вертолёта осмотрел пострадавшие от пожаров районы Челябинской области
В ходе визита в регион глава государства также планирует провести совещание, посвящённое проблеме ликвидации последствий стихийных бедствий.
Фото © ТАСС / Владимир Агафонов / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Челябинскую область и осмотрел с вертолёта районы, которые пострадали от природных пожаров. Главу государства сопровождали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, руководитель МЧС Евгений Зиничев и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Владимир Путин прибыл с визитом в Челябинскую область. Видео © LIFE
Затем президент планирует провести совещание, посвящённое проблеме лесных пожаров, а также поговорить с главой Челябинской области. Также глава государства примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей.
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Напомним, в июле Челябинскую область охватили мощные лесные пожары. Пламя уничтожило более 70 домов, общая площадь горения составила 14 тысяч гектаров. Погиб один человек, 18 обратились за медицинской помощью. В МЧС сравнили пожары в регионе с огненным штормом. Возможная причина такого масштабного стихийного бедствия — сухие грозы.
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