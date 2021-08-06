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Путин с вертолёта осмотрел пострадавшие от пожаров районы Челябинской области

В ходе визита в регион глава государства также планирует провести совещание, посвящённое проблеме ликвидации последствий стихийных бедствий.

6 августа, 14:35
<p>Фото © ТАСС / Владимир Агафонов / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Владимир Агафонов / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Челябинскую область и осмотрел с вертолёта районы, которые пострадали от природных пожаров. Главу государства сопровождали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, руководитель МЧС Евгений Зиничев и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Владимир Путин прибыл с визитом в Челябинскую область. Видео © LIFE

Затем президент планирует провести совещание, посвящённое проблеме лесных пожаров, а также поговорить с главой Челябинской области. Также глава государства примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей.

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Напомним, в июле Челябинскую область охватили мощные лесные пожары. Пламя уничтожило более 70 домов, общая площадь горения составила 14 тысяч гектаров. Погиб один человек, 18 обратились за медицинской помощью. В МЧС сравнили пожары в регионе с огненным штормом. Возможная причина такого масштабного стихийного бедствия — сухие грозы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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