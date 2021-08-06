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В Минобороны Белоруссии раскрыли истинное предназначение "лагеря политзаключённых"

Ранее американский телеканал CNN опубликовал сюжет, в котором утверждается, что объект, находящийся в часе езды от Минска, якобы используется как лагерь для диссидентов.

6 августа, 14:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Белорусский "лагерь политзаключённых" из сюжета американского телеканала CNN оказался воинской частью. Как сообщили в Минобороны республики, она находится в Столбцовском районе ещё с 50-х годов прошлого века.

"Возможным тюремным лагерем, построенным внутри Беларуси для политических заключённых, назвали журналисты CNN территорию воинской части — 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Вооружённых сил", — говорится в телеграм-канале ведомства.

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Как указали в Минобороны республики, даже дети, живущие в посёлке Новоколосово, прекрасно знают эту воинскую часть. Кроме того, американские журналисты целенаправленно не показали в эфире табличку с крупной надписью "Воинская часть", которая висит на воротах. В ведомстве также сыронизировали, что готовы принять съёмочную группу CNN, чтобы они могли завершить своё "расследование".

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Ранее Лайф рассказывал, как CNN выпустил расследование о "лагере политзаключённых" под Минском. Издание утверждало, что по периметру территории в 81 гектар установлены камеры видеонаблюдения, а охраняют её люди в камуфляже. Как сообщил один из источников телеканала в западной разведке, предположительно, объект используется как лагерь для диссидентов, однако доказательств этому нет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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