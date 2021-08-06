В Минобороны Белоруссии раскрыли истинное предназначение "лагеря политзаключённых"

Белорусский "лагерь политзаключённых" из сюжета американского телеканала CNN оказался воинской частью. Как сообщили в Минобороны республики, она находится в Столбцовском районе ещё с 50-х годов прошлого века.

"Возможным тюремным лагерем, построенным внутри Беларуси для политических заключённых, назвали журналисты CNN территорию воинской части — 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Вооружённых сил", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как указали в Минобороны республики, даже дети, живущие в посёлке Новоколосово, прекрасно знают эту воинскую часть. Кроме того, американские журналисты целенаправленно не показали в эфире табличку с крупной надписью "Воинская часть", которая висит на воротах. В ведомстве также сыронизировали, что готовы принять съёмочную группу CNN, чтобы они могли завершить своё "расследование".