Минюст внёс ФБК и "Штабы Навального" в перечень запрещённых организаций

Минюст России внёс ФБК*, Фонд защиты прав граждан* и общественное движение "Штабы Навального"* в реестр запрещённых организаций. В этом списке они заняли номера с 86-го по 88-й на основании июньских решений Мосгорсуда.

Суд признал данные организации экстремистскими, так как они занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции".

В конце июня Нагатинский районный суд Москвы заочно заключил под стражу бывшего главу ФБК Ивана Жданова, которого обвиняют в злостном неисполнении решения суда. Его отправят в СИЗО на месяц с момента задержания, сейчас он находится в международном розыске.