Минюст внёс ФБК и "Штабы Навального" в перечень запрещённых организаций
Ранее они были ликвидированы по решению Мосгорсуда, а их деятельность объявлена экстремистской и запрещена на территории России.
Минюст России внёс ФБК*, Фонд защиты прав граждан* и общественное движение "Штабы Навального"* в реестр запрещённых организаций. В этом списке они заняли номера с 86-го по 88-й на основании июньских решений Мосгорсуда.
Суд признал данные организации экстремистскими, так как они занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции".
Финальный поворот: Что пишут западные СМИ про признание ФБК экстремистской организацией и почему сравнивают его с сектой
Напомним, что ещё в апреле Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх организаций, связанных с Алексеем Навальным. Спустя несколько дней деятельность штабов оппозиционера была приостановлена, а затем Мосгорсуд ограничил деятельность и самого ФБК. 9 июня суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал ФБК, признав организацию экстремистской. Решение официально вступило в законную силу 4 августа, о чём также рассказывал Лайф.
В конце июня Нагатинский районный суд Москвы заочно заключил под стражу бывшего главу ФБК Ивана Жданова, которого обвиняют в злостном неисполнении решения суда. Его отправят в СИЗО на месяц с момента задержания, сейчас он находится в международном розыске.
* Запрещённые в России экстремистские организации, выполнявшие функции иностранного агента.
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