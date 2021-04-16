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Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций

Речь идёт о ФБК, Фонде защиты прав граждан и многочисленных штабах оппозиционера в регионах страны.

16 апреля 2021, 15:56

Фото © Пресс-служба Мосгорсуда

Прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с иском о признании экстремистскими организациями ФБК*, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабов Алексея Навального. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичной прокуратуры. В ведомстве пояснили, что под видом указанных организаций работают иностранные и международные структуры, чья деятельность признана в России нежелательной.

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"По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Москвы проведена проверка некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального". По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций ФБК, ФЗПГ, "Штабы Навального" в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности", — пояснили в прокуратуре.

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Ведомством было определено, что под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", заключили в прокуратуре.

Напомним, что сам Навальный сейчас отбывает наказание в ИК № 2 в городе Покрове. 2 февраля текущего года ему заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет.

*Организация внесена в реестр НКО иностранных агентов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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