Арестант всероссийского масштаба: как Навальный выбивает привилегии в покровской колонии

Лайф делится реальными свидетельствами пребывания оппозиционера в тюрьме под Владимиром, которые сильно отличаются от того, на что он жалуется в соцсетях.

В постах, сделанных, очевидно, со слов адвокатов Алексея Навального, оппозиционер предстаёт чуть ли не мучеником, чьё здоровье сильно подорвано. Страдалец едва ходит, а злобные конвоиры всё продолжают из слепой ненависти и страха перед демократией истязать героя. Естественно, под этими постами куча лайков и комментариев из серии "не забудем — не простим", которые до сих пор оставляют верующие в святого Алексия россияне. В общем, пиарщики Алексея Анатольевича, видимо, давно пропившие свой гонорар в московских пабах, решили не изобретать велосипед и примерить на Навального тогу Юлии Тимошенко, которая тоже отыгрывала страдалицу в Качановской колонии десять лет назад. Даже диагноз "скоммуниздили" — проблема со спиной.

Однако их слепленный из соплей и палок миф разваливается после элементарного расследования, чем, вообще-то, должны заниматься нормальные журналисты, если они хотят узнать о жизни "берлинского пациента". Просмотры видео из колонии и разговоры с осведомлёнными собеседниками убеждают в том, что Алексей Навальный не больной страдалец за веру демократическую, а наглый симулянт, который ещё и успел нахвататься блатных привычек.

На кадрах, сделанных всего несколько дней назад, 26 марта, видно, как по второму отряду ИК-2 в Покрове степенной, уверенной походкой прогуливается осуждённый с чашкой чая в руках. Тот самый осуждённый, который в этот же день распорядился написать в своём твиттере о том, что ему "и уже с кровати встать тяжело и больно", что он не чувствует правую ногу. Судя же по видео, не чувствует он лишь угрызений совести, а также страха за то, что его ложь могут разоблачить. Видимо, потому, что настолько не уважает своих "хомячков", которым, по его мнению, можно скормить всё что угодно.

Видео © LIFE

Фиксирует видео и его общение с сотрудниками колонии. В соцсетях Навальный пишет о них как о вертухаях, которые ежедневно устраивают произвол и унижают гонимого властями борцуна за добро, демократию и справедливость. Выдумывают из ничего замечания, портят личное дело.

Видео © LIFE

Но на кадрах из отряда видно, что "вертухаем" себя в этом общении считает как раз сам Навальный. Ну или как минимум вором в законе (что отчасти правда — суд признал его вором). Всей своей позой, рукой в кармане "гонимый оппозиционер" даёт понять человеку в форме своё якобы превосходство над ним, в то время как сокамерники стоят почти вытянувшись в струну. На сделанное замечание относительно его поведения Навальный, продолжая отыгрывать статус вора, отвечает хамством, на повышенных тонах объясняя, что местные законы для него не писаны. Другого бы определили в карцер, а он пока отделывается предупреждениями — сотрудники прекрасно понимают, что "гонимый" осуждённый их просто провоцирует ради того, чтобы тиснуть новый постик о том, что его "гноят в карцере".

Видео © LIFE

Тем не менее к 29 марта у осуждённого Навального накопилось шесть выговоров. В основном за пресловутое "блатное" поведение: отказ выполнить обязанности дежурного, нарушение формы одежды и распорядка дня. Другие отбывающие наказание, как отмечает собеседник Лайфа, искренне не понимают, с какой стати Навальный мнит себя "блатным". Почему он решил, что находится на особенном положении, а они (ряд из которых по тюремной иерархии находится куда выше "гонимого") должны делать работу за него.

Возможно, потому, что Навальный им за это платит? Некоторые в отряде признались, что им поступают денежные средства — по несколько тысяч рублей с неизвестных карт. Они полагают, что так сокамерник пытается завоевать их расположение, а по факту сделать их своими слугами. С адвокатов, занимающихся такими вещами, спросу нет, однако сторонникам Алексея Анатольевича будет интересно узнать, что их деньги ("донаты") идут в том числе и на эти цели. Ведь никто же в здравом уме и трезвой памяти не согласится с тем, что Навальный тратит на это свои деньги — те самые, которые были ему перечислены в биткоинах во время судебного процесса. Компенсацию со стороны Запада за его тюремные мучения во благо готовящегося для России "майдана".

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

С жалобами на здоровье тоже не складывается. В ответ на стоны и вопли "гонимого" ему провели МРТ-обследование, которое не выявило ничего серьёзного для его возраста. Однако он всё равно продолжает жаловаться в соцсетях на плохое самочувствие и на этом основании требует у руководства колонии новые поблажки. Например, в качестве специальной медицинской передачи хотел получить (и получил) гимнастический коврик или коврик для йоги.

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В его втором отряде всего 16 осуждённых. Многие койки тут пустуют — но койку "гонимого больного" можно отличить от других невооружённым взглядом. Именно из-за поблажек. В соответствии с рекомендацией врача-невролога после осмотра Навальному заменили его пружинную кровать — теперь у него спальное место с жёстким дном. Он спит в берушах и маске.

Вообще свой отряд, больше похожий на недорогой хостел или областной пионерлагерь, Навальный называет бомжатником с облезлыми полами. И тут трудно спорить, всё познаётся в сравнении: как ему не ностальгировать по прошлой жизни, полной увлекательных зарубежных поездок на щедрые донаты спонсоров и подписчиков? Странно называть концлагерем место, где дают коврики для йоги и персональную кровать, особенно если сравнивать это с армией, в которой ни то что ковриков, кровати персональной никогда не позволят.

Донаты до сих пор идут и тратятся не только на попытки подкупа сокамерников. Так, Навального ежедневно посещают адвокаты. И подобные встречи могут продолжаться до четырёх часов, причём с каждым из четырёх адвокатов. Алексея Анатольевича можно понять — ему приятнее потрещать со специально нанятым для защиты адвокатом, чем находиться в камере. Однако тем, кто вносит деньги на спасение Алексея, стоит задуматься о том, на чьи средства проходит этот трёп. Если вдруг кто не знает, оплата адвоката почасовая.

В итоге получается, что Алексей Анатольевич — не больной человек. Если у него уж что и больное, так это совесть. Поэтому он продолжает отыгрывать из себя "арестанта всероссийского масштаба", являясь при этом банальным зарвавшимся жуликом.

Авторы

Сергей Долгов