Был ли мальчик: почему Украина и западные СМИ каждый день множат версии, что гибель ребёнка в Донбассе — ложь

Русскоязычный Интернет потрясла новость: в Донецке во дворе собственного дома погиб четырёхлетний ребёнок, его убил украинский беспилотник. В том самом месте, где боевые действия якобы не ведутся и мирных жителей ВСУ не атакует. Войны как бы нет, но четырёхлетний Владик Дмитриев об этом уже никогда не узнает.

Фото © Личный архив корреспондента Анны Долгаревой

И тут же понеслась информационная атака от украинских СМИ: никакого мальчика, мол, не было, на фотографиях в Интернете — погибший в 2014 году ребёнок. Сегодня, неделю спустя, наши "западные партнёры" выпустили серию материалов, где повторяются тезисы украинской пропаганды.

Фото © Личный архив корреспондента Анны Долгаревой

Мне не составило труда разобраться в этой истории — волею обстоятельств моя подруга, известный военный корреспондент Анна Долгарева в данный момент не просто находится на месте событий, но и поговорила с родителями ребёнка, собрав огромное количество аудио- и видеоматериалов.

Первое и главное — мальчик был. Владику Дмитриеву в июле этого года исполнилось бы пять. Трагедия произошла недалеко от села Александровское — в районе Пятихатки, это несколько домов на отшибе. Бабушка с мальчиком вернулись с прогулки, пообедали, Владик выбежал во двор — произошёл взрыв, бабушка потеряла сознание и очнулась уже в больнице. Ребёнка в прямом смысле разорвало на куски. Мальчика, который просто вышел в собственный двор.

Фото © Личный архив корреспондента Анны Долгаревой

Точно установлено, что причиной стала атака украинского дрона. Возбуждено уголовное дело против командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Геннадия Шаповалова. Но украинская пропаганда мечется в поиске версий. То она утверждает, что мальчика не было вовсе, то внезапно объявляет, что это дедушка принёс в собственный двор мину, которая послужила причиной трагедии. Последнее предположение выглядит настолько нелепым, что даже сами пропагандисты, кажется, отводят в неловкости глаза.

Но поговорить хотелось бы о другом. Как и почему происходит, что западные новостные издания напрямую врут о произошедшем? Ведь мало-мальски вдумчивый человек найдёт все материалы, потратив пять минут на поиск в Интернете. В данный момент, по официальной версии, войны в Донбассе нет, ВСУ не обстреливает мирных жителей, никаких боевых действий не ведётся. Но это по официальной. Я спросила свою подругу, которая находится под Александровским, как это отсутствие войны выглядит на деле.

— Тут нет никакого перемирия. На днях ранило мужчину, пенсионера убило. Даже подобие перемирия давно сорвано, а дроны летали всегда, даже когда обстрелов не было. У ВСУ всё очень хорошо с дронами — и разведывательными, и боевыми, производство на поток поставлено, в отличие от нас, — ответила мне Анна Долгарева.

Мирные люди продолжают жить фактически на территории военных действий. Кто мог эвакуироваться, кому было куда бежать, давно уехали. Те, кто остался, кажется, смирились и готовы уже ко всему. Местные ожидают, что полномасштабная война развернётся к июлю — сейчас дороги размыты, ни танки, ни БТРы не могут проехать. Но люди гибнут практически ежедневно.

То есть ситуацию, которая сложилась в Донбассе, даже гуманитарной катастрофой не назвать — всё гораздо страшнее. И в это самое время наши западные друзья выпускают материалы с бодрыми заголовками о победе украинской демократии. А наши соотечественники из числа либерально ориентированных бодро подхватывают.

Для меня переломным во всей украинской истории послужил один момент: Одесса, Дом профсоюзов. Я хорошо помню, как либеральные друзья искренне радовались смертям сгоревших заживо людей. Сегодня, сейчас — вторая точка невозврата. Люди со светлыми лицами делают всё от себя зависящее, чтобы никто и никогда не ответил за смерть ребёнка в собственном дворе. И смотреть на это молча невозможно.

Однажды моя родная страна победила фашизм — в мае сорок пятого. Те люди, которые сегодня убивают мирных жителей в Донбассе ради высоких политических целей, для меня лично фашисты и есть. И я очень надеюсь, что второй раз фашизм не пройдёт. Перефразирую известные слова партизанки Космодемьянской "Нас двести миллионов. Всех не перебьёте".

Авторы

Мария Дегтерева