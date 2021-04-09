Тактичный разворот: как отреагировали американские соцсети и СМИ на "прагматичность" Байдена в отношении к президенту Путину

Хамство в отношении Владимира Путина — это на самом деле не что иное, как политический прагматизм. Фактически это заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Отвечая на вопрос журналиста о том, как может сочетаться оскорбление Джозефом Байденом Владимира Путина словом "убийца" и стремление администрации к сотрудничеству с Москвой, Блинкен пояснил, что его шеф чётко видит две вещи. "Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остаётся открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес". И это, по словам госсекретаря, и есть тот самый политический прагматизм — "политика, исходящая из критериев целесообразности". Весьма сомнительное понимание целесообразности. Это то же самое, что кидать камнями в соседа, бить ему окна, оскорблять последними словами, а потом прагматично попросить его о помощи в делах житейских.

Нет, конечно, при определённых обстоятельствах это поведение может быть прагматичным. Например, если сосед считает себя гораздо слабее тебя, готов тебе подчиняться, а ты можешь общаться с ним словами: "Эй, ты, там, а ну быстро иди сюда". Ну, так, как США общаются со своими европейскими партнёрами. Или, например, если сосед настолько боготворит тебя, что готов простить все оскорбления просто ради возможности постоять рядом, устроить фотосессию. — Вспомните Рейгана, он называл СССР империей зла, лидеры которой "зарезервировали за собой право совершать любое преступление, лгать и обманывать". Он поставлял ракеты ПЗРК "Стингер" в Афганистан для того, чтобы изгнать оттуда Советскую армию. И тем не менее Михаил Горбачёв решил взаимодействовать с Рейганом, оба достигли больших успехов в выстраивании отношений между Вашингтоном и Москвой, — пишет Стивен Пайфер на сайте Института Брукингса. Или, наконец, если сосед вообще является членом какой-нибудь секты всепрощенцев и считает, что нужно всем всегда помогать, даже в ущерб собственным интересам.

Первым случаем Россия никогда не являлась, вторым переболела в конце 80-х – начале 90-х, третьим (вопреки многочисленным советам) так и не стала. Поэтому байденовская политика "политического прагматизма" приводит к неожиданной для американцев реакции Москвы на вашингтонское хамство.

Так, она консолидирует россиян. — Заявление Байдена стало настоящим подарком для российской пропагандистской машины, и она воспользовалась им в тщетной попытке вдохновить россиян объединиться вокруг лидера, — пишет издание Foreign Policy. Ну, вообще-то, не такой уж и тщетной — даже ряд либеральных комментаторов, не жалующих российского президента, возмутились словами Байдена. Ведь одно дело — обвинять национального лидера, а другое — оскорблять его. Возможно, американским либералам (последние четыре года с улюлюканьем травившим собственного президента Дональда Трампа) сложно осознать, что глава государства представляет всю нацию, но в России это понимают.

Кроме того, слова Байдена имели и серьёзные военно-политические афтершоки. — Путин якобы настолько разозлился после того, как Джо Байден назвал его убийцей, что решил выйти из карантина, пройти вакцинацию и передвинуть 28 тысяч российских солдат к границам Украины, — пишет американский Fox News. И определённая логика в этих словах есть — по пункту о передвижении войск. В Кремле, по всей видимости, осознали, что с "вашингтонскими прагматиками" бесполезно о чём-то говорить и тем более о чём-то договариваться. В том числе и о мерах по деэскалации ситуации в Донбассе.

"Прагматики" нацелены на "прагматичную" войну, поэтому России не остаётся ничего иного, кроме как тоже к ней готовиться. Готовиться и доносить "прагматикам" мысль о том, что в случае нападения на Донбасс Москва в стороне не останется. Именно так можно оценивать слова Дмитрия Козака (замглавы Администрации Президента РФ) о том, что если Киев начнёт войну, то "выстрелит себе не в ногу, а в висок", а также о том, что если в Донбассе начнётся геноцид, то Москва в стороне не останется. Российская власть, напомним, вообще-то, не является любительницей столь жёстких заявлений, поэтому можно с уверенностью сказать: если бы не было хамства со стороны Джо Байдена, не было бы и таких заявлений Козака. И не было бы необходимости каким-то образом спасать американское лицо — например, заявлять о готовности в ближайшие недели отправить военные корабли в Чёрное море.

Не было бы, наверное, и других заявлений и/или действий со стороны России, которые усложнят жизнь Америке в других регионах мира. — Назвав Путина убийцей, Джо Байден сделал совершенно ненужный шаг: он снизил шансы на сотрудничество с Россией по целому ряду областей, касающихся жизненно важных интересов США и глобальной безопасности. С ходу можно назвать вопросы контроля над ядерным вооружением, изменение климата, кибервойну, ситуацию вокруг Ирана…. Разжигая пламя конфронтации с Москвой и продолжая использовать Россию как пешку в американской внутренней политике, американцы тем самым игнорируют очень серьёзную роль России в вопросах обеспечения международной безопасности, — пишет известный американский специалист по России Джули Ньютон на страницах издания The National Interest. Прагматизм, как же.

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