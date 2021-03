Внезапный разворот: что пишут западные СМИ про слова Байдена, оскорбившего Путина

С точки зрения западных СМИ Байден не сказал ничего нового или предосудительного. Для них причастность Владимира Путина к убийству Бориса Немцова, а также покушениям на Сергея Скрипаля и Алексея Навального является даже не аксиомой, а символом веры. Любую критику, контраргументы или просто воззвание к здравому смыслу там не принимают, отвергают или даже высмеивают. И поэтому на негодование Москвы реагируют с юмором. "Россия требует от Байдена извинений за то, что он своей ремаркой об "убийце" оскорбил чувства Путина", — иронизирует The Daily Beast. Какой смысл требовать и удивляться, если "комментарий прозвучал после того, как Белый дом в течение нескольких недель телеграфировал о жёсткой позиции, которую администрация Байдена займёт в отношении России", — вопрошает британская The Daily Mail.

Другие же СМИ оценивают отзыв Антонова более взвешенно — хотя бы потому, что делают это через призму будущего. "Экстраординарный, хоть и символический шаг вряд ли станет единственным российским ответом", — уверена британская The Independent. Причём не только на внешней арене. "Эскалация отношений с Западом часто сопровождается ужесточением внутренней политики Кремля, часто обвиняющего США в секретной поддержке оппозиционных политиков в России с целью ослабления Владимира Путина", — уверяет The New York Times. Вероятно, будущую блокировку "Твиттера", "Фейсбука" и "Ютуба" (а автор очень надеется на то, что Роскомнадзор не спасует в этом вопросе) будут позиционировать именно как ответ Москвы. Или один из ответов.