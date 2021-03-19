Внезапный разворот: что пишут западные СМИ про слова Байдена, оскорбившего Путина

С точки зрения западных СМИ Байден не сказал ничего нового или предосудительного. Для них причастность Владимира Путина к убийству Бориса Немцова, а также покушениям на Сергея Скрипаля и Алексея Навального является даже не аксиомой, а символом веры. Любую критику, контраргументы или просто воззвание к здравому смыслу там не принимают, отвергают или даже высмеивают. И поэтому на негодование Москвы реагируют с юмором. "Россия требует от Байдена извинений за то, что он своей ремаркой об "убийце" оскорбил чувства Путина", — иронизирует The Daily Beast. Какой смысл требовать и удивляться, если "комментарий прозвучал после того, как Белый дом в течение нескольких недель телеграфировал о жёсткой позиции, которую администрация Байдена займёт в отношении России", — вопрошает британская The Daily Mail.

"Да, под вопросом была степень этой жёсткости. Учитывая всё то напряжение, которое было в ходе предвыборной кампании, всем было очень интересно, как Байден будет вести себя по отношению к России и Украине. И сказав то, что он сказал, использовав такой вот риторический оборот, Байден послал чёткий сигнал о том, чьей повестки в конгрессе он будет придерживаться", — говорит аналитик Bloomberg. Повестки своих демократических внешнеполитических ястребов, а также республиканских, с которыми у Байдена общее понимание необходимости сдерживать Россию и Китай.

Ну а заодно президент США ещё раз продемонстрировал отличие от своего предшественника Дональда Трампа, который, по мнению американских цензоров из СМИ, слишком любезничал с Путиным. "Байден обещал занять жёсткую линию по вопросу отношений с Кремлём", — напоминает издание Axios. Соответственно, политик пообещал — политик сделал.

Но проблема в том, что Байден уже не просто политик. Должен ли он был говорить такие вещи в статусе президента Соединённых Штатов? По мнению большинства журналистов, должен. Аргумент "не стоит оскорблять Путина, ведь он Америке ещё понадобится" ими не используется. Вместо этого на щит, например, поднимается мысль "а кого ещё обвинять?". "Многие чиновники правительства Путина и люди, которые с ним связаны, уже живут под санкциями США, введёнными в ходе предыдущих раундов наказания России за вмешательство в выборы, преследование политических оппонентов и аннексию у Украины Крыма. Так что у Байдена не так много свежих целей", — поясняет издание Bloomberg.

Комментируют западные СМИ с экспертами и российский ответ — приглашение (термин Марии Захаровой) или по факту отзыв (как это называется обычно в диппрактике) российского посла Анатолия Антонова. Некоторые рассматривают это как попытку России спасти лицо, причём попытку несправедливую, ведь Москва якобы сама виновата.

"Отзыв посла Антонова — это не кризис. Это последствия плохих отношений, которые испортились в основном из-за агрессии Путина против США, Европы, некоторых её соседей и российского народа", — уверен бывший помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам Дэниел Фрид. Под агрессией против США он понимает, видимо, придуманное штабом Хиллари вмешательство России в выборы 2016 года, агрессией против Европы называет сфабрикованное британской разведкой "дело Скрипалей", под пострадавшими соседями понимается лишившаяся Крыма Украина (где кучка бомжеватого вида активистов при поддержке олигархата и Запада устроила госпереворот под антироссийскими лозунгами), а под народом имеет в виду "отравление Навального "Новичком", который не имеет никакого ментального отношения к русскому народу и которого уж точно не травили "Новичком". Но эти несостыковки не важны — главное, что Путин виноват.

Другие относятся к реакции России несерьёзно. "Даже при обострённых отношениях между ядерными державами отзыв посла может не иметь особого значения", — пишет британская Daily Mail. И приводит слова бывшего посла США в России Джека Мэтлока о том, что отзыв вообще может ничего не значить.

Другие же СМИ оценивают отзыв Антонова более взвешенно — хотя бы потому, что делают это через призму будущего. "Экстраординарный, хоть и символический шаг вряд ли станет единственным российским ответом", — уверена британская The Independent. Причём не только на внешней арене. "Эскалация отношений с Западом часто сопровождается ужесточением внутренней политики Кремля, часто обвиняющего США в секретной поддержке оппозиционных политиков в России с целью ослабления Владимира Путина", — уверяет The New York Times. Вероятно, будущую блокировку "Твиттера", "Фейсбука" и "Ютуба" (а автор очень надеется на то, что Роскомнадзор не спасует в этом вопросе) будут позиционировать именно как ответ Москвы. Или один из ответов.

При этом почти никто особо не пишет о деградации отношений, ведь, если выражаться цитатами из "Игры престолов", "то, что мертво, умереть не может". Сложно понять, как могут деградировать отношения, которых нет. Как верно отмечает американская NBC News, "с момента инаугурации Байдена единственным примером сотрудничества между странами было продление в феврале важнейшего соглашения о контроле за ядерным оружием". Речь об СНВ-3, с которого начался и на котором, вероятно, закончится весь российско-американский конструктив при администрации Джозефа Байдена. Оскорблением Путина Байден, по всей видимости, убил все надежды на иной исход.

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