Самая горячая тема: что пишут западные СМИ о войне на Донбассе

Джо Байден загнал Запад в ловушку на украинском поле. Раззадорив Киев и толкая его к войне, американцы надеялись, что Россия моргнёт и отступит. Но Кремль не отступил — и теперь США оказались в ситуации, когда и вступление их в войну, и отказ от вступления будут сродни поражению.

Украина сейчас, наверное, является самой горячей темой для западных журналистов, политиков и политологов. Ситуация в Донбассе балансирует на грани войны, и американцы вместе с европейцами живо обсуждают, что это будет и что с этим делать. Официальная линия НАТО четка и недвусмысленна — во время переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой руководство Альянса заявило, что оно полностью поддерживает Киев. "Все страны-члены НАТО подтверждают свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Россия должна прекратить усиливать военное присутствие вокруг Украины и на её территории, прекратить провокации и немедленно начать процесс деэскалации ситуации", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в своём твиттере.

Американские ястребы предлагают не ограничиваться только моральной поддержкой, но оказать и материально-техническую. "Путин хочет получить целый список деликатесов из меню. Ещё один кусочек Украины, который позволит соединить Крым с остальной частью России по суше; русскоговорящее вассальное государство в Донбассе; запуганную Украину, которая откажется от стремления в НАТО; демонстрацию населению его политики по продвижению русского национализма в ближнем зарубежье; а также сигнал Западу о том, что новые санкции против РФ повлекут за собой лишь большие проблемы у российских соседей", — пишет на страницах издания Bloomberg бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис. А значит, США должны реагировать — продавать больше оружия Киеву, отправлять корабли в Чёрное море, вводить новые санкции против Путина и его окружения, а также предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Собственно, всё вышеописанное Байден делает или собирается делать — кроме последнего пункта. В американской администрации понимают, что ПДЧ будет рассматриваться Москвой как пересечение негласных красных линий в американо-украинских отношениях. Пересечение, за которым вполне может последовать тот самый "конец украинской государственности", о котором заявляют некоторые российские чиновники.

Что уж тогда говорить о различных влажных мечтаниях украинских пропагандистов о появлении на территории Незалежной американских войск для защиты от российских? Ни одно более-менее серьёзное СМИ, ни один (даже ястребиный) аналитик с серьёзной репутацией и взвешенным подходом не требуют от Байдена отправиться воевать с Путиным на Украину. Критиковать, вводить санкции, снабжать украинскую армию оружием — но ни в коем случае не солдатами. Как минимум это закончится потоком гробов в США, а как максимум — третьей мировой. "Прежде всего Россия — это великая ядерная держава. Единственная ядерная держава, способная за короткий срок уничтожить десятки миллионов американцев. И ошибка или неправильное понимание намерений может привести к катастрофической случайности между Вашингтоном и Москвой, — пишет издание The National Interest. — Если уж Америка и должна выступить против России, то лишь по вопросу, имеющему экзистенциальную важность. Искушать судьбу по вопросу Украины — это крайне рискованное дело с ограниченной выгодой для США и уж точно не несёт для Америки экзистенциальную важность".

Есть, впрочем, и те, которые предлагают Москву не победить, а купить. Ну, или точнее — обменять Донбасс у России, например, на "Северный поток – 2". "СП-2 до сегодняшнего дня служил геополитическим интересам Кремля — он создавал раскол в отношениях между Германией и США, а также между Германией и другими её партнёрами (Польшей, странами Балтии и Украиной). Однако после отравления Навального дальнейшее нахождение "в постели" с Газпромом становится для Германии позорным. Кроме того, против проекта выступает Партия зелёных, которые получат возможность его закрыть в случае, если по итогам сентябрьских выборов войдут в правительство. Поэтому Кремль может быть заинтересован в том, чтобы обменять контроль над Донбассом на соглашение, которое позволит СП-2 беспрепятственно функционировать", — говорится на сайте Atlantic Council.

Минюст России внёс эту организацию в список нежелательных, её сайт у нас заблокирован, а зря. Такие вещи должны читать все россияне и понимать, насколько глубоко западные партнёры заблуждаются в наш адрес, раз искренне считают, что Путин готов ради важного внешнеполитического проекта пожертвовать важнейшим внутриполитическим вопросом, каковым для России стало спасение жителей ДНР и ЛНР от неонацистского террора и культурного геноцида.

На фоне метаний американцев немцы выглядят более взвешенно и мыслят здраво. "С рациональной точки зрения реальная эскалация ситуации не соответствует ни украинским, ни российским интересам. Если украинские правительственные войска продвинутся вперёд, они, скорее всего, предоставят россиянам повод для крупного вторжения, которое украинцы вряд ли смогут сдержать. Если же Россия реализует свои угрозы и начнёт крупное вторжение, то, вероятно, в её адрес последуют новые западные санкции", — объясняет немецкое издание Zeit.

Более того, некоторые европейские СМИ считают, что победа России в Донбассе будет выгодна Европе. Например, в случае, если Москва по итогам войны официально присоединит Донецк и Луганск. "После ввода российских миротворческих сил организация "плебисцита" о присоединении Донбасса к России станет всего лишь вопросом времени. Украина в этом вопросе бессильна. В военном отношении они даже при условии дальнейшей модернизации вооружённых сил ещё много лет будут не в состоянии вернуть Донбасс", — пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. И, с одной стороны, немцы правы — превращение ДНР и ЛНР в регионы Российской Федерации ставит точку в этом гражданском конфликте, приведёт к прекращению украинских обстрелов и прекращению необходимости уважаемым европейским политикам бессовестно врать о том, что это, мол, Москва не выполняет Минские соглашения.

Однако, с другой стороны, ни у немцев, ни у американцев нет гарантии того, что Москва остановится лишь на признании. Напомним, что даже в 2008 году российские войска не только выкинули грузинские войска на линию, предшествующую их наступлению, но и освободили от них те части Южной Осетии и Абхазии, которые были оккупированы Грузией до августовской атаки. А ДНР, например, считает, что и Мариуполь, и Славянск являются территориями Народной Республики, временно оккупированными Украиной. И это уже не говоря о словах замглавы администрации президента Дмитрия Козака о том, что украинское наступление станет самоубийством для украинского же государства. Выгодно ли это Европе? Вообще-то да, но уж в этом никто из европейцев точно не признается.

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