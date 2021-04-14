Под дымок танковых дизелей: о чём договорится Байден с Путиным

Если маменькин сынок, актёр КВН и видный политический деятель эпохи вакцинации Зеленский хотел получить внимание, он его получил. Весьма неудачные фоточки деятеля, сделанные в трёх километрах от линии противостояния людей с украинскими паспортами и других людей с украинскими паспортами.

Он начал такую тему мутить с грядущим наступлением на дончан с луганцами, что в стороне не могут оставаться большие дяди. И вот уже CNN публикует фоточки с "русской военной техникой", которая движется почти на Киев. Упс, оказалось, что это украинская, но кого это волнует.

Англичане пишут о том, как русские уже стоят на границе с несчастной Украиной. Правда, опять-таки иллюстрируют только украинскими танками, украинскими военными и двумя эсминцами США, выдвинувшимися в сторону Крыма с "томагавками" на борту, каждый из которых по тактико-техническим характеристикам долетает до Москвы. С каких пор Чёрное море стало внутренним морем США, не очень понятно, но градус истерии ясен.

Думается, что всё дело в том, что русские политические деятели впервые открыто сказали, что наступление Украины на бывших украинцев в Донбассе "будет последним днём киевского режима". Период умалчиваний, экивоков и надежды на вменяемость укрополитиков закончился тем, что со стороны Воронежа пахнуло дымком танковых дизелей.

Этот запах и заявление одного из заместителей министра иностранных дел РФ о том, что теперь США рассматриваются Россией как "противник", сделали своё дело. Что-что, а нюх у наших бывших партнёров, а ныне противников хороший. С памятью и координацией движений уже не очень хорошо, но нюх ещё остался. Как пишет один популярный телеграм-канал, "переброска танков и 80 тысяч солдат к границе Украины сделали своё дело: Путин добился внимания от Байдена и его звонка".

Ну, в общем, Байден позвонил Путину.

Этому предшествовала ещё некая мелкопоместная интрига, что, дескать, Зеленский всё звонил-звонил Путину, но не дозвонился. Это логично. Зачем Путину разговаривать с мальчиком на побегушках. Надо разговаривать с теми, у кого мальчик в шестёрках ходит.

Русская пропаганда этот факт отмечает как сугубо положительный. Американская пропаганда — тоже. Трактовки этого разговора различаются, но результат — положительный. Европейская пропаганда этот факт посчитала нужным проигнорировать en masse. Что лишний раз говорит о том, кто именно является драйвером нынешней ситуации вокруг Украины. Это же не Меркель с Макроном обещали Зеленскому всяческую поддержку и поставляли вооружение, это не их игра. Руководители Евросоюза хотели бы придерживаться минских соглашений. Америке на минские соглашения плевать. У них свои задачи.

О чём говорили? На сайте Белого дома написано следующее: "президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил нашу озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряжённость". (При этом мы зафиксировали слова министра обороны РФ про то, что, вообще-то, перемещение войск по территории РФ — это внутреннее дело РФ.) Хорошо, что Байден вообще заметил эти перемещения и сделал для себя какие-то выводы. Теперь посмотрим, понял ли кавээнщик, чего от него хотят большие дяди.

Но, как мы поняли, главным результатом разговора стало предложение Байдена "встретиться лицом к лицу на территории третьей страны". Это вызвало в русском Интернете волну догадок (и шуток), какой бы могла стать эта самая "третья страна".

Кто-то предложил Белоруссию (ну, раз соглашение было минским), у кого-то фантазии хватило только на Францию с Германией. А я думаю, что логичней всего была бы Исландия (зумеры могут просто погуглить и не задавать тупых вопросов).

Но серьёзней всего восприняла эту возможность Австрия. Она первой предложила свои услуги по организации встречи Путина и Байдена. Что тоже логично: во-первых, это не страна НАТО; во-вторых, тут проводятся все встречи по самым острым политическим и экономическим вопросам. И никакая третья волна не помешает — оба президента-то привиты…

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