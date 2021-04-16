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Байден надеется начать "возвращение" России в мировое сообщество с помощью встречи с Путиным

Предложение американского лидера о саммите охарактеризовано как мост, который в интересах РФ принять.

16 апреля 2021, 15:49
<p>Джо Байден. Фото © <a href="https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/01/20/inaugural-address-by-president-joseph-r-biden-jr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Белый дом</a></p>

Джо Байден. Фото © Белый дом

Президент США Джо Байден считает, что Россия оказалась "за пределами" мирового сообщества, и надеется начать её "возвращение" с помощью разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

"Президент считает, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях", — сказала Псаки в ходе брифинга, который транслируется в твиттере Белого дома.

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Она напомнила, что сейчас есть формат "Большой семёрки", а не "Большой восьмёрки". Предложение Байдена о саммите Псаки назвала мостом, который в интересах России принять.

Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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