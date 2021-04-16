Байден надеется начать "возвращение" России в мировое сообщество с помощью встречи с Путиным

Президент США Джо Байден считает, что Россия оказалась "за пределами" мирового сообщества, и надеется начать её "возвращение" с помощью разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

"Президент считает, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях", — сказала Псаки в ходе брифинга, который транслируется в твиттере Белого дома.

Она напомнила, что сейчас есть формат "Большой семёрки", а не "Большой восьмёрки". Предложение Байдена о саммите Псаки назвала мостом, который в интересах России принять.

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