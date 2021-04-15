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"Прямые контакты очень важны": Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным

По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.

15 апреля 2021, 21:02
<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA

Президент США Джо Байден заявил, что во время недавнего телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным предложил ему провести встречу летом в Европе.

По словам Байдена, он во время беседы выразил убеждение, что личные, прямые контакты между главами государств очень важны для налаживания отношений между странами. Как отметил президент США, его российский коллега согласился с этим.

Байден назвал свой разговор с Путиным откровенным и уважительным

Байден назвал свой разговор с Путиным откровенным и уважительным

"В этой связи я предложил лично встретиться этим летом в Европе в рамках саммита, чтобы обсудить ряд вопросов, с которыми сталкиваются наши страны", сказал Байден, выступая перед журналистами с короткой речью о политике по отношению к России.

Вместе с тем, как рассказывал Лайф, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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