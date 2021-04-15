"Прямые контакты очень важны": Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным
По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.
Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA
Президент США Джо Байден заявил, что во время недавнего телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным предложил ему провести встречу летом в Европе.
По словам Байдена, он во время беседы выразил убеждение, что личные, прямые контакты между главами государств очень важны для налаживания отношений между странами. Как отметил президент США, его российский коллега согласился с этим.
"В этой связи я предложил лично встретиться этим летом в Европе в рамках саммита, чтобы обсудить ряд вопросов, с которыми сталкиваются наши страны", — сказал Байден, выступая перед журналистами с короткой речью о политике по отношению к России.
Вместе с тем, как рассказывал Лайф, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
Выбор редакции
"Сложный вопрос": Байден допустил возможность новых санкций против "Северного потока – 2"
Любовь или хайп: что скрывается за свадьбой основателя "Дневника хача" и внучки экс-президента Узбекистана
"Не можем оставаться в прихожей": Зеленский призвал впустить Украину в НАТО и ЕС
Пугачёва впервые высказалась о песне Манижи для Евровидения
Генсек Совета Европы: Первый человек в космосе вызывает трепет и восхищение
Комментариев: 0