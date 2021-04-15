В США сотрудники аэропорта убили россиянина и оказались под следствием

В США сотрудники аэропорта оказались под следствием после того, как семья убитого ими по ошибке россиянина обжаловала отчёт прокуратуры. Об этом сообщает New York Post. Как уточняется, 12 апреля 2019 года гражданин РФ Евгений Лагода летел в Нью-Йорк из Москвы по работе. На борту лайнера у мужчины начался припадок. В материалах суда говорится, что у россиянина "шла кровь изо рта", "он был заметно дезориентирован, обильно потел, а глаза были пустыми".

По данным издания, когда Лагода пришёл в себя, он якобы начал проявлять агрессию. После приземления самолёта в аэропорту назначения первый прибывший на борт сотрудник полиции попытался успокоить мужчину, однако россиянин не понимал английского. Тогда офицер обрызгал его содержимым перцового баллончика, а затем ударил Лагоду по лицу, сбив его с ног.

"Офицер изо всех сил пытался надеть наручники на Лагоду и в ходе борьбы оказался сверху на мужчине, который лежал на спине. Полицейский сел россиянину на грудь и туловище", — сказано в судебных документах.

Ещё несколько правоохранителей удерживали мужчину, нанося ему при этом удары. В итоге, когда россиянина перевернули, сотрудники аэропорта заметили, что его шея посинела — они проверили у него пульс и не обнаружили его. Только после этого стражи порядка сняли с мужчины наручники и попытались сделать ему искусственное дыхание.

Отмечается, что из-за некомпетентных действий администрации воздушной гавани бригада скорой помощи прибыла на место только спустя 20 минут. Смерть Лагоды констатировали в местной больнице. По данным отчёта судмедэксперта, россиянин умер от остановки сердца из-за сочетания различных факторов, включая судороги.

Несмотря на официальный отчёт о вскрытии, в котором причиной смерти российского гражданина называется убийство, офис генпрокурора штата Нью-Йорк не нашёл уголовно наказуемой вины полицейских аэропорта. Отец погибшего россиянина, Григорий Тихоплав, подал иск в Верховный суд Манхэттена против администрации аэропорта в пятницу, 9 апреля. Представители воздушной гавани не стали давать комментарии по незавершённому судебному разбирательству.

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