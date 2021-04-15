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Минюст США начал искать слабые места в поставках российских компаний

По данным СМИ, под проверки на предмет уязвимости логистических цепей попали десятки организаций.

15 апреля 2021, 20:17
<p>Фото © Zuma/TASS</p>

Фото © Zuma/TASS

Министерство юстиции США начало целый ряд проверок в отношении российских компаний. Как пишет агентство Reuters, проверяется с десяток предприятий на предмет потенциальных уязвимостей цепей поставок.

По данным агентства, этот процесс может занять месяцы, решение о дальнейших мерах в отношении некоторых компаний, возможно, будет принимать американский Минторг. Дополнительных подробностей пока нет.

МИД РФ: Ответ на санкции США будет неотвратимым

МИД РФ: Ответ на санкции США будет неотвратимым

Ранее сегодня Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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