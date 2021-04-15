Минюст США начал искать слабые места в поставках российских компаний
По данным СМИ, под проверки на предмет уязвимости логистических цепей попали десятки организаций.
Фото © Zuma/TASS
Министерство юстиции США начало целый ряд проверок в отношении российских компаний. Как пишет агентство Reuters, проверяется с десяток предприятий на предмет потенциальных уязвимостей цепей поставок.
По данным агентства, этот процесс может занять месяцы, решение о дальнейших мерах в отношении некоторых компаний, возможно, будет принимать американский Минторг. Дополнительных подробностей пока нет.
Ранее сегодня Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
Выбор редакции
В Белом доме оценили возможность дополнительных санкций против "Северного потока – 2"
В Белом доме заявили, что приглашение Байдена Путину провести двусторонний саммит всё ещё в силе
В Абхазии запретили останавливать автомобили с российскими номерами
Учёный рассказал, у кого заражение коронавирусом может стать хроническим
"С какой бы стороны его скинуть": В Москве пьяный мужчина уснул на крыше чужого автомобиля — видео
Комментариев: 0