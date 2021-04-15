Минюст США начал искать слабые места в поставках российских компаний

Министерство юстиции США начало целый ряд проверок в отношении российских компаний. Как пишет агентство Reuters, проверяется с десяток предприятий на предмет потенциальных уязвимостей цепей поставок.

По данным агентства, этот процесс может занять месяцы, решение о дальнейших мерах в отношении некоторых компаний, возможно, будет принимать американский Минторг. Дополнительных подробностей пока нет.

Ранее сегодня Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

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