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Категорий: 18

В Абхазии запретили останавливать автомобили с российскими номерами

Поводом для этого могут стать только веские причины. Такое решение было принято для комфорта туристов в период летнего сезона.

15 апреля 2021, 19:59
<p>Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

МВД Абхазии в период летнего туристического сезона запретило сотрудникам Госавтоинспекции без веских причин останавливать автомобили с российскими либо с другими иностранными номерами. Такой приказ подписал министр внутренних дел республики Аслан Кобахия. А перед этим замглавы МВД Беслан Чкадуа призвал сотрудников дать туристам возможность спокойно перемещаться по Абхазии.

"Строго-настрого запрещается уже со вчерашнего дня останавливать автотранспортные средства иностранных гражданств с иностранными госномерными знаками, заезжающими на территорию Абхазии для отдыха. Нужно дать им возможность спокойно ездить и перемещаться", — уточнил он.

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За выполнением приказа будет следить управление собственной безопасности МВД республики и управление по воспитательной работе.

Отметим, что у Абхазии есть все шансы на большой поток российских туристов в этом году. Россия с сегодняшнего дня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. На фоне этого отели в Сочи подняли цены вполовину.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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