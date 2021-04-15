В Абхазии запретили останавливать автомобили с российскими номерами

МВД Абхазии в период летнего туристического сезона запретило сотрудникам Госавтоинспекции без веских причин останавливать автомобили с российскими либо с другими иностранными номерами. Такой приказ подписал министр внутренних дел республики Аслан Кобахия. А перед этим замглавы МВД Беслан Чкадуа призвал сотрудников дать туристам возможность спокойно перемещаться по Абхазии.

"Строго-настрого запрещается уже со вчерашнего дня останавливать автотранспортные средства иностранных гражданств с иностранными госномерными знаками, заезжающими на территорию Абхазии для отдыха. Нужно дать им возможность спокойно ездить и перемещаться", — уточнил он.

За выполнением приказа будет следить управление собственной безопасности МВД республики и управление по воспитательной работе.

Отметим, что у Абхазии есть все шансы на большой поток российских туристов в этом году. Россия с сегодняшнего дня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. На фоне этого отели в Сочи подняли цены вполовину.

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