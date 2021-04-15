Пьяный нижегородец устроил стрельбу с балкона

Сотрудники Росгвардии в Нижнем Новгороде задержали жителя города, который устроил стрельбу из охотничьего ружья с балкона многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

"15 апреля около 18 часов в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Приокскому району поступила информация о стрельбе на улице Луганской. Прибыв по указанному адресу, сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии приняли необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и задержали стрелявшего в квартире", — говорится в сообщении ведомства.

Как говорят в Росгвардии, мужчина был пьян. У него изъяли и оружие, и патроны. 45-летний стрелок задержан до выяснения всех обстоятельств.

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