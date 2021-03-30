Полностью обгорел: тело мытищинского стрелка нашли на пепелище обстрелянного из гранатомётов дома

В подмосковных Мытищах нашли тело мужчины, который забаррикадировался в собственном доме и несколько часов вёл стрельбу из окна. По словам источника в правоохранительных органах, он полностью обгорел.

После нескольких попыток штурма и провалившихся уговоров сдаться силовики обстреляли коттедж 61-летнего мужчины из гранатомётов. Несмотря на охвативший дом пожар, хозяин отказался его покидать. Позже стрелок перестал стрелять, из-за чего было решено, что он мог погибнуть.