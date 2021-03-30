Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Полностью обгорел: тело мытищинского стрелка нашли на пепелище обстрелянного из гранатомётов дома

Несмотря на охвативший дом пожар, хозяин отказался его покидать.

30 марта 2021, 20:04
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В подмосковных Мытищах нашли тело мужчины, который забаррикадировался в собственном доме и несколько часов вёл стрельбу из окна. По словам источника в правоохранительных органах, он полностью обгорел.

После нескольких попыток штурма и провалившихся уговоров сдаться силовики обстреляли коттедж 61-летнего мужчины из гранатомётов. Несмотря на охвативший дом пожар, хозяин отказался его покидать. Позже стрелок перестал стрелять, из-за чего было решено, что он мог погибнуть.

Лайф узнал о состоянии спецназовца, раненного мытищинским стрелком

Лайф узнал о состоянии спецназовца, раненного мытищинским стрелком

Как ранее сообщал Лайф, 61-летний москвич с 11 утра вёл стрельбу из окон коттеджа в Мытищах. Мужчина открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. Он "держал оборону" до вечера, в посёлке раздавались взрывы и выстрелы, соседи стрелка не могли попасть домой из-за оцепленной территории.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1