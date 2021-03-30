Полностью обгорел: тело мытищинского стрелка нашли на пепелище обстрелянного из гранатомётов дома
Несмотря на охвативший дом пожар, хозяин отказался его покидать.
Фото © LIFE
В подмосковных Мытищах нашли тело мужчины, который забаррикадировался в собственном доме и несколько часов вёл стрельбу из окна. По словам источника в правоохранительных органах, он полностью обгорел.
После нескольких попыток штурма и провалившихся уговоров сдаться силовики обстреляли коттедж 61-летнего мужчины из гранатомётов. Несмотря на охвативший дом пожар, хозяин отказался его покидать. Позже стрелок перестал стрелять, из-за чего было решено, что он мог погибнуть.
Как ранее сообщал Лайф, 61-летний москвич с 11 утра вёл стрельбу из окон коттеджа в Мытищах. Мужчина открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. Он "держал оборону" до вечера, в посёлке раздавались взрывы и выстрелы, соседи стрелка не могли попасть домой из-за оцепленной территории.
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