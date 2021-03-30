Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Лайф узнал о состоянии спецназовца, раненного мытищинским стрелком

Коллеги приехали к мужчине в больницу, чтобы забрать его в ведомственное лечебное учреждение.

30 марта 2021, 18:11
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Спецназовец, раненный мытищинским стрелком, находится в больнице города Лобня. Об этом Лайфу сообщил источник.

Мужчина был доставлен с огнестрельным ранением левой стопы, его перевязали. Позже к пострадавшему приехали коллеги, чтобы забрать его в ведомственное лечебное учреждение, спецназовец написал отказ от госпитализации.

Мытищинский стрелок мог погибнуть при пожаре

Мытищинский стрелок мог погибнуть при пожаре

Как сообщал Лайф, в 11 утра житель мытищинского посёлка Новые Вешки начал стрелять по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. 61-летний житель Москвы также пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. В результате стрельбы ранение получил сотрудник СОБРа. Злоумышленник держал оборону несколько часов, и силовики решились применить гранатомёт. Лайф публиковал видео с моментом обстрела дома. Позже здание охватил серьёзный пожар.

"По характеру философ": Одноклассник рассказал о детстве стрелка из Новых Вешек

"По характеру философ": Одноклассник рассказал о детстве стрелка из Новых Вешек

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мытищинский стрелок мог погибнуть при пожаре

сегодня в 17:49

Тело мужчины найдено в перевернувшемся судне на верфи "Пелла" в Ленобласти

сегодня в 17:33

Лайф публикует видео с моментом обстрела гранатомётом дома в Новых Вешках

сегодня в 17:02

"Плотно сидит в воздухе": Опубликовано видео второго испытательного полёта Ил-112В

сегодня в 19:25

"Хороший, отзывчивый": Внучка Людмилы Гурченко прокомментировала слухи о романе с Прохором Шаляпиным

сегодня в 19:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1