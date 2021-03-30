Лайф узнал о состоянии спецназовца, раненного мытищинским стрелком

Спецназовец, раненный мытищинским стрелком, находится в больнице города Лобня. Об этом Лайфу сообщил источник.

Мужчина был доставлен с огнестрельным ранением левой стопы, его перевязали. Позже к пострадавшему приехали коллеги, чтобы забрать его в ведомственное лечебное учреждение, спецназовец написал отказ от госпитализации.