Лайф узнал о состоянии спецназовца, раненного мытищинским стрелком
Коллеги приехали к мужчине в больницу, чтобы забрать его в ведомственное лечебное учреждение.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Спецназовец, раненный мытищинским стрелком, находится в больнице города Лобня. Об этом Лайфу сообщил источник.
Мужчина был доставлен с огнестрельным ранением левой стопы, его перевязали. Позже к пострадавшему приехали коллеги, чтобы забрать его в ведомственное лечебное учреждение, спецназовец написал отказ от госпитализации.
Как сообщал Лайф, в 11 утра житель мытищинского посёлка Новые Вешки начал стрелять по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. 61-летний житель Москвы также пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. В результате стрельбы ранение получил сотрудник СОБРа. Злоумышленник держал оборону несколько часов, и силовики решились применить гранатомёт. Лайф публиковал видео с моментом обстрела дома. Позже здание охватил серьёзный пожар.
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