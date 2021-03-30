"По характеру философ": Одноклассник рассказал о детстве стрелка из Новых Вешек
Мужчина крайне шокирован происшествием.
Фото © LIFE
В детстве стрелок из мытищинского посёлка Новые Вешки был добрым и спокойным, в конфликтах не участвовал. Об этом Лайфу рассказал актёр театра Моссовета Александр Бобровский, который учился вместе с ним до восьмого класса.
"Спокойный и умный парень в то время был. Прилежным был, учился хорошо, и всё хорошо у него было. Он хорошо рисовал вообще, и тогда мы, школьники, смотрели "17 мгновений весны", и у нас было своё отношению к фашизму и ненависти. Я ему завидовал, потому что сам точно так не умел [хорошо рисовать]. Ничего подобного [импульсивности] я в нём не замечал тогда. Он скорее по характеру был философом, любил поразмышлять. В конфликтах он не участвовал, ничего такого не было. Сложностей в общении с ним не было", — рассказал Бобровский.
Актёр объяснил, что, возможно, у одноклассника были "какие-то заморочки внутренние", но он их никогда не демонстрировал публично. Бобровский крайне шокирован ЧП в Новых Вешках.
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Как сообщал Лайф, мужчина с 11 утра стреляет по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. 61-летний житель Москвы открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. К вечеру он всё ещё "держит оборону", периодически в посёлке звучат стрельба и взрывы.
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