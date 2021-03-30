"По характеру философ": Одноклассник рассказал о детстве стрелка из Новых Вешек

"Спокойный и умный парень в то время был. Прилежным был, учился хорошо, и всё хорошо у него было. Он хорошо рисовал вообще, и тогда мы, школьники, смотрели "17 мгновений весны", и у нас было своё отношению к фашизму и ненависти. Я ему завидовал, потому что сам точно так не умел [хорошо рисовать]. Ничего подобного [импульсивности] я в нём не замечал тогда. Он скорее по характеру был философом, любил поразмышлять. В конфликтах он не участвовал, ничего такого не было. Сложностей в общении с ним не было", — рассказал Бобровский.