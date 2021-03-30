Мужчина открыл стрельбу по прохожим и полиции в элитном посёлке в Мытищах

Мужчина с 11 утра стреляет по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. Как сообщает Лайфу источник, стрелок ведёт огонь из нарезного оружия.

По данным нашего собеседника, мужчина с оружием — 61-летний житель Москвы, в доме с ним находились зять и дочь с ребёнком (последних он уже выпустил из дома).

Пострадавших нет, на месте работают МВД и СОБР, территория вокруг дома оцеплена. Местных жителей просят не выходить на улицу.

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