Мужчина открыл стрельбу по прохожим и полиции в элитном посёлке в Мытищах
По данным источника Лайфа, на стрелка зарегистрировано пять единиц нарезного оружия и одно травматическое.
Фото © ТАСС/Артур Новосильцев
Мужчина с 11 утра стреляет по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. Как сообщает Лайфу источник, стрелок ведёт огонь из нарезного оружия.
По данным нашего собеседника, мужчина с оружием — 61-летний житель Москвы, в доме с ним находились зять и дочь с ребёнком (последних он уже выпустил из дома).
Пострадавших нет, на месте работают МВД и СОБР, территория вокруг дома оцеплена. Местных жителей просят не выходить на улицу.
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