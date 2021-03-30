"Потеряли очень большого человека": Лепс и Сукачёв приехали на прощание с трагически погибшим экс-басистом группы "Звуки Му"

В Подмосковье прощаются с музыкантом группы "Звуки Му" Александром Липницким, трагически погибшим несколько дней назад неподалёку от своего собственного дома. Проститься с артистом приехали родные и друзья, в том числе Григорий Лепс и Гарик Сукачёв.

"Слова не имеют никакого значения, когда наступают такие безвозвратные события, когда твой очень близкий товарищ и друг остаётся только в памяти теперь. И с ним уже не встретишься, и не поболтаешь, и не соберёшься в ресторан посидеть и поболтать ни о чём", — сказал Лайфу Гарик Сукачёв.