"Потеряли очень большого человека": Лепс и Сукачёв приехали на прощание с трагически погибшим экс-басистом группы "Звуки Му"
Музыканта похоронят возле села, где прошло его детство.
В Подмосковье прощаются с экс-басистом группы "Звуки Му" Александром Липницким. Видео © LIFE
В Подмосковье прощаются с музыкантом группы "Звуки Му" Александром Липницким, трагически погибшим несколько дней назад неподалёку от своего собственного дома. Проститься с артистом приехали родные и друзья, в том числе Григорий Лепс и Гарик Сукачёв.
"Слова не имеют никакого значения, когда наступают такие безвозвратные события, когда твой очень близкий товарищ и друг остаётся только в памяти теперь. И с ним уже не встретишься, и не поболтаешь, и не соберёшься в ресторан посидеть и поболтать ни о чём", — сказал Лайфу Гарик Сукачёв.
Музыкант будет похоронен на кладбище в районе села Аксиньино Московской области. Такое место выбрано неслучайно: именно там провёл детство и вырос Александр Липницкий.
Напомним, Липницкий утонул в Москве-реке во время прогулки на лыжах 25 марта. Как рассказал его друг Артемий Троицкий, трагедия произошла после того, как музыкант попытался спасти свою собаку, провалившуюся под лёд. Тело Липницкого было найдено водолазами лишь спустя двое суток.
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