Психолог развеял миф о влиянии хоррор-квестов на психику

Хоррор-квесты не могут стать причиной нарушения психики у людей, поскольку повредить мозг можно только физически. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Специалист отметил, что посещение подобных мероприятий похоже на визит в парк аттракционов, где человек испытывает новые ощущения. Психическое расстройство на этом фоне может возникнуть в случае, если уже присутствуют нарушения активности головного мозга. Но они, по словам эксперта, в основном возможны лишь при физическом повреждении мозга — травмах головы, сильных ударах или за счёт воздействия отравляющих веществ.

Психолог также объяснил, что люди идут на хоррор-квесты ради новых ощущений. Однако при частом их получении из одного и того же источника можно легко потерять интерес. Это касается в том числе детей и подростков, которые с десяти лет адаптированы к таким вещам посредством видеоигр и фильмов. Хоррор-квесты крайне редко способны их напугать.

"Дело не в экстриме, а в новых ощущениях. Мы любим их, но также и быстро привыкаем, поэтому всегда ищем новые способы их получения. Если в парк аттракционов ходить каждый день, то через некоторое время перестанем реагировать на испытываемые ощущения", — отметил Жавнеров.

Ранее в Индонезии произошло явление из разряда хоррор-фильмов. Одну из местных деревень затопило кровавой водой, хотя причины такого инцидента оказались более прозаичными.

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