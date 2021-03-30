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Психолог развеял миф о влиянии хоррор-квестов на психику

Также специалист объяснил, зачем люди посещают подобные мероприятия.

30 марта 2021, 09:54
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Хоррор-квесты не могут стать причиной нарушения психики у людей, поскольку повредить мозг можно только физически. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Специалист отметил, что посещение подобных мероприятий похоже на визит в парк аттракционов, где человек испытывает новые ощущения. Психическое расстройство на этом фоне может возникнуть в случае, если уже присутствуют нарушения активности головного мозга. Но они, по словам эксперта, в основном возможны лишь при физическом повреждении мозга — травмах головы, сильных ударах или за счёт воздействия отравляющих веществ.

Психолог также объяснил, что люди идут на хоррор-квесты ради новых ощущений. Однако при частом их получении из одного и того же источника можно легко потерять интерес. Это касается в том числе детей и подростков, которые с десяти лет адаптированы к таким вещам посредством видеоигр и фильмов. Хоррор-квесты крайне редко способны их напугать.

"Дело не в экстриме, а в новых ощущениях. Мы любим их, но также и быстро привыкаем, поэтому всегда ищем новые способы их получения. Если в парк аттракционов ходить каждый день, то через некоторое время перестанем реагировать на испытываемые ощущения", — отметил Жавнеров.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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