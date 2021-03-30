В Крыму назвали бесплатной рекламой санкции Австралии и Канады
Как только откроют границы, иностранцы захотят увидеть красоты полуострова, уверен депутат парламента Крыма.
Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
Глава Комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк поблагодарил Австралию и Канаду за санкции из-за Крымского моста — по мнению чиновника, это бесплатная реклама полуострову и местным достопримечательностям.
"Это отличная реклама нашим курортам. Санкции работают как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова", — цитирует Черняка РИА "Новости".
Напомним, 30 марта власти Австралии вслед за Канадой ввели против России санкции, связанные со строительством Крымского моста. Ограничения со стороны Канберры действительно последовали спустя почти три года: открытие объекта состоялось ещё 15 мая 2018 года.
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Возведение самого протяжённого в Европе моста длиной 19 километров заняло чуть больше двух лет. Одним из первых сооружение протестировал президент Владимир Путин за рулём автомобиля КамАЗ. Он преодолел мост за 16 минут. Позже на бывшей стройплощадке состоялся торжественный концерт, возмутивший украинское руководство. На нём выступали Григорий Лепс, Пелагея, Александр Маршал, Валерия, Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Буйнов, Юлианна Караулова, Стас Пьеха и другие артисты. В 2021 году Киев возбудил против них дело.
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