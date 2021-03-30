Пространство идеального звука: в Петербурге воссоздадут студию звукозаписи "Победа"
В 1942 году там была записана знаменитая Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича.
Фото © Газета "Петербургский дневник"
В Санкт-Петербурге в Доме радио воссоздадут студию звукозаписи "Победа". Об этом директор musicAeterna в России Дмитрий Озерков рассказал газете "Петербургский дневник".
"Дом радио должен стать центром, подобным Институту исследования и координации акустики и музыки (IRCAM) в Париже, ядром которого должна стать студия звукозаписи "Победа". Дом радио — это место, где в 1942 году была записана Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича", — отметил Озерков.
Он подчеркнул, что арендатор не планирует проводить капитальный ремонт в здании.
"Для нас важны историко-культурный пласт здания, его акустика. Наша задача — адаптировать пространство под наши нужды идеального звука, сделать его живым, каким оно всегда и было", — добавил искусствовед.
По словам Озеркова, к воссозданию студии планируется привлечь спонсоров.
Ранее Лайф сообщал, что на фасады домов Петербурга спроецируют известные русские картины. Их планируют показать в 15 локациях.
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