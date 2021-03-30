Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пространство идеального звука: в Петербурге воссоздадут студию звукозаписи "Победа"

В 1942 году там была записана знаменитая Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича.

30 марта 2021, 09:19
<p>Фото © Газета <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2021-03-30/v-dome-radio-vossozdadut-studiyu-zvukozapisi-pobeda" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a></p>

Фото © Газета "Петербургский дневник"

В Санкт-Петербурге в Доме радио воссоздадут студию звукозаписи "Победа". Об этом директор musicAeterna в России Дмитрий Озерков рассказал газете "Петербургский дневник".

"Дом радио должен стать центром, подобным Институту исследования и координации акустики и музыки (IRCAM) в Париже, ядром которого должна стать студия звукозаписи "Победа". Дом радио — это место, где в 1942 году была записана Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича", — отметил Озерков.

Он подчеркнул, что арендатор не планирует проводить капитальный ремонт в здании.

Руководство Музея истории Петербурга продолжит службы в Петропавловском соборе

Руководство Музея истории Петербурга продолжит службы в Петропавловском соборе

"Для нас важны историко-культурный пласт здания, его акустика. Наша задача — адаптировать пространство под наши нужды идеального звука, сделать его живым, каким оно всегда и было", — добавил искусствовед.

По словам Озеркова, к воссозданию студии планируется привлечь спонсоров.

Ранее Лайф сообщал, что на фасады домов Петербурга спроецируют известные русские картины. Их планируют показать в 15 локациях.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Скриптонит объявил дату выхода своего нового альбома

27 марта, 01:01

"Работаю в обычном режиме": Беглов рассказал об ощущениях после второй прививки от ковида

вчера в 15:09

"Потеряли очень большого человека": Лепс и Сукачёв приехали на прощание с трагически погибшим экс-басистом группы "Звуки Му"

сегодня в 09:59
Life

Один горняк погиб при обвале породы на руднике в Приморье

сегодня в 10:23

В Калининграде суд оштрафовал мужчин, помывших ноги в святом источнике

сегодня в 10:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1