Пространство идеального звука: в Петербурге воссоздадут студию звукозаписи "Победа"

В Санкт-Петербурге в Доме радио воссоздадут студию звукозаписи "Победа". Об этом директор musicAeterna в России Дмитрий Озерков рассказал газете "Петербургский дневник".

"Дом радио должен стать центром, подобным Институту исследования и координации акустики и музыки (IRCAM) в Париже, ядром которого должна стать студия звукозаписи "Победа". Дом радио — это место, где в 1942 году была записана Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича", — отметил Озерков.

Он подчеркнул, что арендатор не планирует проводить капитальный ремонт в здании.

"Для нас важны историко-культурный пласт здания, его акустика. Наша задача — адаптировать пространство под наши нужды идеального звука, сделать его живым, каким оно всегда и было", — добавил искусствовед.

По словам Озеркова, к воссозданию студии планируется привлечь спонсоров.

Ранее Лайф сообщал, что на фасады домов Петербурга спроецируют известные русские картины. Их планируют показать в 15 локациях.

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