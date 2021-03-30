"Хотят загнать меня в угол и расправиться": Олеся Малибу прокомментировала скандал с соседями

Модель Олеся Малибу рассказала Лайфу о громком скандале с соседями. На девушку ополчились после того, как она вынесла детские коляски и велосипеды с лестничной клетки. Возмущённые жильцы стали ломиться в квартиру модели, а та начала снимать их на камеру и выкладывать в соцсети.

Возле квартиры Олеси находятся три видеокамеры. Одна направлена на подъезд, вторая — на площадку у лифта, а третья снимает человека у двери. По словам жильцов, Малибу не согласовывала установку камер и видеофиксация ведётся незаконно.

"Суть в том, что они на меня окрысились и обозлились всем тамбуром за то, что я ликвидировала все их коляски и велосипеды, самокаты, которые на протяжении долгого времени стояли <...> Я везде писала на них жалобы. Пришлось самой убирать их вещи. Я сняла видео, как они ко мне ломились. Они это увидели, начали на меня жаловаться и мстить, собирать подписи по всему подъезду", — прокомментировала модель.

Малибу утверждает, что соседи надавили на ГБУ "Жилищник", от которого и поступил иск в суд. При этом на её стороне выступают старшая по дому и совет дома. Однако модель считает, что решить конфликт мирным путём не получится.

"Они хотят убрать мою камеру возле лифта, подкараулить и расправиться со мной. Один неадекватный мужчина заявил, что я вещь, а не человек. Они хотят загнать в слепую зону и просто со мной расправиться", — опасается Олеся.

Сейчас модель ищет себе адвоката и намерена судиться с ГБУ "Жилищник".

Ранее Лайф рассказывал, как бывший парень Олеси Малибу Кирилл Терёшин, более известный как Руки-Базуки, показал страшные шрамы после второй операции по удалению вазелина.

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