Полузащитник "Локомотива" Крыховяк заразился коронавирусом
Он уже идёт на поправку.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Полузащитник московского "Локомотива" и сборной Польши Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом. Сейчас он находится в расположении национальной команды. Об этом в "Твиттере" сообщил пресс-атташе поляков Якуб Квятковски.
"Сборная Польши прошла очередные тесты на коронавирус. К сожалению, результаты у Гжегожа Крыховяка и Камиля Пионтковского положительные", — говорится в сообщении.
По словам Квятковского, футболист уже идёт на поправку, потому сборная Польши обратилась в УЕФА с целью прояснить возможность участия Крыховяка в матче против Англии.
Ранее стало известно, что помочь полякам в предстоящей встрече не сможет лидер сборной — нападающий Роберт Левандовский. Он получил травму по ходу игры против сборной Андорры.
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