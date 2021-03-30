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Полузащитник "Локомотива" Крыховяк заразился коронавирусом

Он уже идёт на поправку.

30 марта 2021, 09:01
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной Польши Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом. Сейчас он находится в расположении национальной команды. Об этом в "Твиттере" сообщил пресс-атташе поляков Якуб Квятковски.

"Сборная Польши прошла очередные тесты на коронавирус. К сожалению, результаты у Гжегожа Крыховяка и Камиля Пионтковского положительные", — говорится в сообщении.

По словам Квятковского, футболист уже идёт на поправку, потому сборная Польши обратилась в УЕФА с целью прояснить возможность участия Крыховяка в матче против Англии.

Польский лидер "Локомотива" получил жуткую травму головы — видео

Польский лидер "Локомотива" получил жуткую травму головы — видео

Ранее стало известно, что помочь полякам в предстоящей встрече не сможет лидер сборной — нападающий Роберт Левандовский. Он получил травму по ходу игры против сборной Андорры.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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