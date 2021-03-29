СК изъял документы из офиса "Тамбова" из-за невыплат зарплат игрокам

Представители Следственного комитета РФ изъяли документы из офиса футбольного клуба "Тамбов" в рамках уголовного дела о невыплате зарплат игрокам и сотрудникам. Об этом РИА "Новости" сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

"Следственный комитет провёл выемку документов в офисе "Тамбова". Связано это с уголовным делом, которое было возбуждено по факту невыплаты заработной платы. В рамках расследования была проведена экономическая экспертиза, вот и забрали документы. Ничего экстраординарного не произошло", — сообщила Коновалова.

По её словам, произошло это ещё на прошлой неделе, однако гендиректор команды не знает, сколько будет идти процесс их рассмотрения.

"Должны провести экспертизу, действительно ли я не могла выдать деньги, или они у меня были, а я их потратила на виллу в Испании или на Maserati. <...> Если бы деньги были, а я их потратила с целью личного обогащения, то срок. А если денег не было или они были и были потрачены на зарплату, то надеюсь, что не посадят", — сказала Коновалова в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Она также добавила, что некоторые сотрудники клуба, в частности секретари, уже полностью получили свою заработную плату. От РПЛ клуб пока получил 34 миллиона рублей, однако на полное погашение зарплат этих денег не хватит.

Прокомментировала Коновалова и скандал с играми на ставках, в которых могли принимать участие два игрока "Тамбова". По её словам, в команде не обвиняют футболистов и будут ждать решения РФС на этот счёт. При этом ни в одном документе от союза нет ничего про ставки, а вызваны они были из-за "возможного влияния на исход матча".

Напомним, что в феврале "Тамбов" подал иск о банкротстве. Сумма требований составляла более 300 миллионов рублей. Позднее члены РПЛ поддержали идею выделения команде средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги.

24 марта стало известно, что двух футболистов "Тамбова" подозревают в игре на ставках. Речь шла о полузащитнике Дмитрии Германе и нападающем Александре Еркине. Подозрения возникли после матчей с "Краснодаром" и "Сочи", в которых команда Сергея Первушина уступила с общим счётом 0:9.

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