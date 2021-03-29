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Привёзший два пенальти защитник Маслов покинул расположение молодёжной сборной

Несмотря на поражение в последнем матче команда Михаила Галактионова сохраняет шансы на выход из группы.

29 марта 2021, 13:25
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Защитник "Спартака" Павел Маслов покинул расположение молодёжной сборной России после матча с Францией, в котором он дважды нарушил правила внутри собственной штрафной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

"В связи с невозможностью принять участие в матче чемпионата Европы против сборной Дании из-за дисквалификации (две жёлтые карточки) защитник "Спартака" покинул расположение молодёжной сборной России", — отмечается в заявлении.

Молодёжная сборная России проиграла Франции на Евро-2021 из-за грубых ошибок защитника "Спартака"

Молодёжная сборная России проиграла Франции на Евро-2021 из-за грубых ошибок защитника "Спартака"

Напомним, что молодёжная сборная России в воскресенье уступила сверстникам из Франции со счётом 0:2. Оба мяча в ворота Александра Максименко были забиты с пенальти, которые были назначены после нарушений со стороны Маслова. Теперь для выхода из группы нашей сборной необходимо обыгрывать Данию с разницей в два мяча или более.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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