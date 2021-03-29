Привёзший два пенальти защитник Маслов покинул расположение молодёжной сборной
Несмотря на поражение в последнем матче команда Михаила Галактионова сохраняет шансы на выход из группы.
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Защитник "Спартака" Павел Маслов покинул расположение молодёжной сборной России после матча с Францией, в котором он дважды нарушил правила внутри собственной штрафной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.
"В связи с невозможностью принять участие в матче чемпионата Европы против сборной Дании из-за дисквалификации (две жёлтые карточки) защитник "Спартака" покинул расположение молодёжной сборной России", — отмечается в заявлении.
Напомним, что молодёжная сборная России в воскресенье уступила сверстникам из Франции со счётом 0:2. Оба мяча в ворота Александра Максименко были забиты с пенальти, которые были назначены после нарушений со стороны Маслова. Теперь для выхода из группы нашей сборной необходимо обыгрывать Данию с разницей в два мяча или более.
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