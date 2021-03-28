Молодёжная сборная России проиграла Франции на Евро-2021 из-за грубых ошибок защитника "Спартака"

Молодёжная сборная России после яркой победы над Исландией со счётом 4:1 уступила французам в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 0:2. Соперники дважды реализовали пенальти, причём сделали это всего за девять минут. В первом случае судья указал на точку из-за фола Павла Маслова, а во втором — из-за игры рукой всё того же Маслова.