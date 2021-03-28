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Молодёжная сборная России проиграла Франции на Евро-2021 из-за грубых ошибок защитника "Спартака"

Дальнейшая судьба команды Галактионова решится в матче с Данией.

28 марта 2021, 21:02

Фото © twitter.com/euro2020spb

Молодёжная сборная России после яркой победы над Исландией со счётом 4:1 уступила французам в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 0:2. Соперники дважды реализовали пенальти, причём сделали это всего за девять минут. В первом случае судья указал на точку из-за фола Павла Маслова, а во втором — из-за игры рукой всё того же Маслова.

Приятнее основы: молодёжная сборная России разгромила Исландию на старте Евро-2021

Приятнее основы: молодёжная сборная России разгромила Исландию на старте Евро-2021

Теперь наша сборная опустилась на третье место в группе. Чтобы выйти в плей-офф, нужно в следующем матче победить Данию с разницей в два мяча. Встреча с датчанами состоится 31 марта.

Молодёжный чемпионат Европы — 2021

Группа С

Россия — Франция — 0:2

Голы: Эдуард 15' (0:1, пенальти), Иконе 24' (0:2)

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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