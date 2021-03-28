Молодёжная сборная России проиграла Франции на Евро-2021 из-за грубых ошибок защитника "Спартака"
Дальнейшая судьба команды Галактионова решится в матче с Данией.
Фото © twitter.com/euro2020spb
Молодёжная сборная России после яркой победы над Исландией со счётом 4:1 уступила французам в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 0:2. Соперники дважды реализовали пенальти, причём сделали это всего за девять минут. В первом случае судья указал на точку из-за фола Павла Маслова, а во втором — из-за игры рукой всё того же Маслова.
Теперь наша сборная опустилась на третье место в группе. Чтобы выйти в плей-офф, нужно в следующем матче победить Данию с разницей в два мяча. Встреча с датчанами состоится 31 марта.
Молодёжный чемпионат Европы — 2021
Группа С
Россия — Франция — 0:2
Голы: Эдуард 15' (0:1, пенальти), Иконе 24' (0:2)
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