Мазепин назвал своей ошибкой сход с трассы в дебютной гонке "Формулы-1"
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Пилот ранее жаловался на проблемы с тормозами болида.
Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин прокомментировал свой сход на первом круге первой в жизни гонки "Формулы-1".
"Это была полностью моя ошибка", — приводит слова пилота твиттер телеканала Sky Sports.
Мазепин на Гран-при Бахрейна, который открывает новый сезон "Формулы-1", стартовал с 19-й позиции и вылетел с трассы уже на первом круге. Во время субботней квалификации россиянин испытывал проблемы с тормозами болида.
Напомним, с первого места в гонке стартовал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Сейчас он борется за победу с пилотом "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном.