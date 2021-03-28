Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 марта 2021, 19:34

Мазепин назвал своей ошибкой сход с трассы в дебютной гонке "Формулы-1"

Фото © Twitter / Formula 1

Фото © Twitter / Formula 1

Пилот ранее жаловался на проблемы с тормозами болида.

Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин прокомментировал свой сход на первом круге первой в жизни гонки "Формулы-1".

"Это была полностью моя ошибка", — приводит слова пилота твиттер телеканала Sky Sports.

Мазепин на Гран-при Бахрейна, который открывает новый сезон "Формулы-1", стартовал с 19-й позиции и вылетел с трассы уже на первом круге. Во время субботней квалификации россиянин испытывал проблемы с тормозами болида.

Скандальный русский против сына Шумахера: главные интриги "Формулы-1"
Скандальный русский против сына Шумахера: главные интриги "Формулы-1"

Напомним, с первого места в гонке стартовал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Сейчас он борется за победу с пилотом "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Формула-1
  • Никита Мазепин
  • Автоспорт
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar