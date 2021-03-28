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Мазепин назвал своей ошибкой сход с трассы в дебютной гонке "Формулы-1"

Пилот ранее жаловался на проблемы с тормозами болида.

28 марта 2021, 16:34
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/F1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Formula 1</a></p>

Фото © Twitter / Formula 1

Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин прокомментировал свой сход на первом круге первой в жизни гонки "Формулы-1".

"Это была полностью моя ошибка", — приводит слова пилота твиттер телеканала Sky Sports.

Мазепин на Гран-при Бахрейна, который открывает новый сезон "Формулы-1", стартовал с 19-й позиции и вылетел с трассы уже на первом круге. Во время субботней квалификации россиянин испытывал проблемы с тормозами болида.

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Напомним, с первого места в гонке стартовал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Сейчас он борется за победу с пилотом "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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