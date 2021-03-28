Житель Львова получил условный срок за футболку с надписью "СССР"

Житель Львова Владислав Болотников получил условный срок за то, что носил футболку с надписью "СССР". Об этом сообщает издание "Судебный репортёр".

Отмечается, что в "неподобающей" одежде 22-летний Владислав прогулялся в сентябре 2020 года, когда его и заметили внимательные горожане. Молодого человека доставили в полицейский участок. Болотникова признали виновным по уголовной статье, которая запрещает использовать символику "коммунистического тоталитарного режима".

Молодой человек имеет положительные характеристики по месту жительства, поэтому ему дали год условно, хотя прокурор требовал два года с отсрочкой отбывания в заключении при испытательном сроке 12 месяцев.

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