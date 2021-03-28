Житель Львова получил условный срок за футболку с надписью "СССР"
В сентябре 2020 года он прогулялся в ней по городу.
Фото © "Судебный репортёр"
Житель Львова Владислав Болотников получил условный срок за то, что носил футболку с надписью "СССР". Об этом сообщает издание "Судебный репортёр".
Отмечается, что в "неподобающей" одежде 22-летний Владислав прогулялся в сентябре 2020 года, когда его и заметили внимательные горожане. Молодого человека доставили в полицейский участок. Болотникова признали виновным по уголовной статье, которая запрещает использовать символику "коммунистического тоталитарного режима".
Молодой человек имеет положительные характеристики по месту жительства, поэтому ему дали год условно, хотя прокурор требовал два года с отсрочкой отбывания в заключении при испытательном сроке 12 месяцев.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Рады надел шапку-ушанку с советской звездой и призвал арестовать его. Таким образом он отреагировал на возбуждение уголовного дела против жителя Киева за ношение головного убора с символикой СССР.
Выбор редакции
Крым предъявит иск по водной блокаде трём гражданам Украины
Футбольному стадиону во Львове предложили дать имя Степана Бандеры
В Евросоюзе определились с датой выхода электронных "ковид-паспортов"
Названы дата и место прощания с утонувшим в Москве-реке экс-басистом "Звуков Му" Липницким
Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне
Комментариев: 0