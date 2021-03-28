Мужчина обезглавил жену во время ссоры и ранил себя ножом

В Гобустанском районе Азербайджана мужчина отрезал голову супруге во время семейной ссоры. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

После этого мужчина нанёс себе ножевые ранения, сейчас он находится в больнице.

На месте происшествия работают правоохранители, устанавливая обстоятельства случившегося. Известно, что у пары было трое детей. По факту расправы возбуждено уголовное дело.

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