Обезглавленная "королева леса" скрывала от родных воссоединение с бывшим, который её избивал

Убитая в Архангельской области королева красоты Ольга Шлямина рассталась со своим ухажёром, который её избивал, однако спустя несколько лет сошлась с ним снова, утаив это от родственников. Об этом мать девушки рассказала в беседе с порталом "Архангельск онлайн".

"Когда мне говорили, что где-то видели Ольгу со Славой, я говорила, что этого не может быть, вы, наверное, ошиблись. А потом начала как-то догадываться, что всё-таки, наверное, с ним встречается. Она мне не говорила, утаивала. Может, не хотела, чтобы я об этом знала", — рассказала она.

По словам женщины, Вячеслав звал Ольгу жить в свою квартиру, но та из-за напряжённых отношений не соглашалась на предложение. Теперь мать девушки намерена добиться самого жёсткого наказания для убийцы своей дочери.

Напомним, обезглавленное тело Ольги обнаружили в лесополосе под Новодвинском накануне. По подозрению в убийстве был задержан её ухажёр, который, как выяснилось позже, неоднократно поднимал руку на возлюбленную. Мужчине трудно было смириться с вниманием, которое Ольге оказывали другие поклонники, он мог на этой почве с ней расправиться.

Авторы