"Прятала руки из-за синяков": Подруга убитой королевы красоты рассказала о побоях в её семье

Жительница города Новодвинска Ольга Шлямина, которую нашли обезглавленной в лесополосе в Архангельской области, страдала от домашнего насилия. Об этом изданию "Архангельск онлайн" рассказала её приятельница Наталья Следникова. По её словам, убитая была очень отзывчивым и добрым человеком, и она лишь раз видела Ольгу в плохом настроении.

"Один раз она приехала на машине своей белой, очень была не в духе. Я спросила, что случилась. Оля говорила, заколебал её сожитель: на ребёнка орёт постоянно, на неё руки распускал — у неё были синяки на руках, она их прятала", — вспоминает женщина.

Мать Ольги тоже знала, что сожитель иногда избивает её дочь, и была категорически против их отношений. В беседе с журналистами она рассказала, что однажды тиран ударил её дочь прямо на Новый год. Тогда пенсионерка понадеялась, что это станет последней каплей и молодая и красивая Ольга уйдёт от мучителя.

"Я очень боялась, что он что-то сделает. Она тогда сразу сказала, что он очень ревнивый, жадный и драчун. Драчун — это очень ласково было сказано про него", — рассказала мать убитой.

Ранее Лайф рассказывал, что подозреваемый в расправе над Ольгой уже задержан — это тот самый её сожитель. На допросе он рассказал, что хотел скрыть следы преступления. Вероятно, поэтому и обезглавил свою жертву.

У Ольги остались дочь и сын младшего школьного возраста. Лайф нашёл её имя в списке победительниц конкурса красоты "Королева леса".

Авторы